Про вміння говорити один з одним: Tember Blanche та The Budchuk записали пісню "Телепат"

Інді-поп дует Tember Blanche та автор реміксу на "Парову машину" The Budchuk презентують "Телепат" – пісню в радійному звучанні, яке не властиве дуету.

Українські виконавці потішили своїх фанів неймовірним треком. "Телепат" вже доступний на всіх музичних платформах.

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Тема треку тісно пов'язана з особистими переживаннями Саші Ганапольської, солістки Tember Blanche.

Пісня розповідає про те, що не треба боятися говорити партнеру, що ти відчуваєш насправді, адже ніхто з нас не телепат і не може знати, про що думає інший, – ділиться Саша з Tember Blanche.

В період, коли Tember Blanche готувалися до концерту, The Budchuk написав їм в Instagram та запропонував створити спільну роботу. Для співпраці Артем приїхав з Луцька до Києва, на студію Саші та Влада, де за 2 дні вони створили готовий трек.

Tember Blanche придумали ідею та мелодію, а Артем повністю створив аранжування у притаманному для нього EDM стилі. Результатом спільної роботи стала незвична для гурту радійна поп пісня "Телепат".

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