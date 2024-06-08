Трек з літнім вайбом: виконавець Khayat презентував нову пісню "I Will"

Український співак Khayat на своєму каналі в YouTube презентував пісню "I Will". Нова композиція артиста мотивує людей жити момент тут і зараз та генерувати любов, навіть коли це здається неможливим.

Новий трек "I Will" виконавця KHAYAT вже доступний на всіх музичних платформах.

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На порозі літа мені захотілося зробити легкий, зрозумілий і надихаючий трек, який буде ненав'язливо диктувати ритм спекотних буднів і мотивувати людей брати від життя максимум, якими б складними часи не були. Він створений для тих, хто любить залишитися один на один зі своїми думками, насолоджуючись заходом сонця, – зазначив виконавець.

Команда артиста зазначає, що ця пісня символізує новий етап у його творчості. Він крокує до автентики, якої від нього ще не чули.

Для мене дуже важливо бути в потоці й транслювати те, що дарує натхнення. Важливо експериментувати із собою, відкривати себе з різних сторін – це є суть мистецтва, і я можу собі це дозволити. Тому пісня I Will певною мірою заморожує період аудіальної доступності і звільняє горизонт для відкриттів, які будуть яскраво відображені в майбутньому альбомі "Контрасти", – сказав співак.

Прем'єру альбому заплановано на квітень 2025 року.

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