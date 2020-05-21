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Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках

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Українські зірки у вишиванках - фото 1
Українські зірки у вишиванках

Цьогоріч 21 травня у всьому світі відзначають День вишиванки! Українські зірки теж долучилися до святкування цього патріотичного дня. Дивіться колоритні фото знаменитостей у вишиванках!

Українські зірки естради, шоу-бізнесу та спорту привітали всіх з Днем вишиванки та виставили свої світлини у вишитому одязі! Оцініть вишиванки знаменитостей!

ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото

Володимир Зеленський

Одним з перших українців привітав Володимир Зеленський, а на фотографії він разом з дружиною Оленою Зеленською у вишиванках.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405406

Ірма Вітовська та Олеся Жураківська

Актриси Ірма Вітовська та Олеся Жураківська в українському народному вбранні!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405387

Настя Каменських

Настя Каменських позує вдома у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405394

Потап

Потап теж виклав своє фото у вишиванці!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405412

Джамала

Вагітна Джамала показала свою вишиванку:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405390

Дзідзьо

Співак Дзідзьо щороку у новій вишиванці!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405391

Алла Костромічова

Модель Алла Костромічова у вишиванці серед екзотичних рослин:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405395

Віра Кекелія

Віра Кекелія приміряла не лише вишиванку, а й вінок!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405396

Олег Скрипка

Олег Скрипка теж у вишиванці.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405397

Лілія Ребрик

Ведуча Лілія Ребрик позує у світлій вишитій сукні.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405399

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знялися у фотосесії з вишиванками!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405400

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405413

Юлія Саніна

Юлія Саніна виставила своє архівне фото у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405401

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова теж позує в вишиванці, яка дуже пасує до її волосся!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405402

Дядя Жора

Гуморист Дядя Жора теж у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405403

Ната Жижченко

Ната Жижченко поділилася своїм архівним фото у вишитому наряді:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405404

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій не оминула День вишиванки й виставила своє фото в українському народному вбранні!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405426

Іван Наві

Львів'янин Іван Наві святкує День вишиванки!
Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405427

Монатік

Монатік ось так оригінально привітав усіх зі святом:
Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405407

Соня Плакидюк

Фотограф Соня Плакидюк позує у вишитій сукні:
Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405408

Ірина Білик

Ірина Білик зробила справжній колаж:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405409

Ольга Сумська

Ольга Сумська показала своє фото у розкішній вишитій сукні!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405411

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська у дизайнерській вишиванці!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405414

Олександр Педан

Олександр Педан позує на природі у вишиванці.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405415

Меловін

Меловін теж виклав своє фото у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405416

Леся Нікітюк

І Леся Нікітюк у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405418

Ведучі "Сніданку"

Ведучі "Сніданку" у вишиванках:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405419

Наталка Карпа

Наталка Карпа зробила світлину у вишиванці.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405421

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва позує у вишитій сукні:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405422

Ганна Різантдінова

Гімнастка Ганна Різантдінова показала навіть кілька своїх фото у вишиванці!

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405420

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405388

Аніта Луценко

Фітнес-тренер Аніта Луценко позує у вишиванці в садочку.

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405389

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва у вишиванці на даху:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405398

Еліна Світоліна

Усміхнена Еліна Світоліна у вишиванці:

Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405369

Ведучі Радіо МАКСИМУМ

Ведучі Радіо МАКСИМУМ – Микола Мороз, Ксюша Кліндухова, Юлія Каліновська – теж долучилися до Дня вишиванки й приміряли свої найкращі вишиті сорочки!
Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках - фото 405370

Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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