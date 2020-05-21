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Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
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Цьогоріч 21 травня у всьому світі відзначають День вишиванки! Українські зірки теж долучилися до святкування цього патріотичного дня. Дивіться колоритні фото знаменитостей у вишиванках!
Українські зірки естради, шоу-бізнесу та спорту привітали всіх з Днем вишиванки та виставили свої світлини у вишитому одязі! Оцініть вишиванки знаменитостей!
ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
Володимир Зеленський
Одним з перших українців привітав Володимир Зеленський, а на фотографії він разом з дружиною Оленою Зеленською у вишиванках.
Ірма Вітовська та Олеся Жураківська
Актриси Ірма Вітовська та Олеся Жураківська в українському народному вбранні!
Настя Каменських
Настя Каменських позує вдома у вишиванці:
Потап
Потап теж виклав своє фото у вишиванці!
Джамала
Вагітна Джамала показала свою вишиванку:
Дзідзьо
Співак Дзідзьо щороку у новій вишиванці!
Алла Костромічова
Модель Алла Костромічова у вишиванці серед екзотичних рослин:
Віра Кекелія
Віра Кекелія приміряла не лише вишиванку, а й вінок!
Олег Скрипка
Олег Скрипка теж у вишиванці.
Лілія Ребрик
Ведуча Лілія Ребрик позує у світлій вишитій сукні.
Катя Осадча та Юрій Горбунов
Пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знялися у фотосесії з вишиванками!
Юлія Саніна
Юлія Саніна виставила своє архівне фото у вишиванці:
Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова теж позує в вишиванці, яка дуже пасує до її волосся!
Дядя Жора
Гуморист Дядя Жора теж у вишиванці:
Ната Жижченко
Ната Жижченко поділилася своїм архівним фото у вишитому наряді:
Христина Соловій
Співачка Христина Соловій не оминула День вишиванки й виставила своє фото в українському народному вбранні!
Іван Наві
Монатік
Соня Плакидюк
Ірина Білик
Ольга Сумська
Ольга Сумська показала своє фото у розкішній вишитій сукні!
Наталя Могилевська
Наталя Могилевська у дизайнерській вишиванці!
Олександр Педан
Олександр Педан позує на природі у вишиванці.
Меловін
Меловін теж виклав своє фото у вишиванці:
Леся Нікітюк
І Леся Нікітюк у вишиванці:
Ведучі "Сніданку"
Ведучі "Сніданку" у вишиванках:
Наталка Карпа
Наталка Карпа зробила світлину у вишиванці.
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва позує у вишитій сукні:
Ганна Різантдінова
Гімнастка Ганна Різантдінова показала навіть кілька своїх фото у вишиванці!
Аніта Луценко
Фітнес-тренер Аніта Луценко позує у вишиванці в садочку.
Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва у вишиванці на даху:
Еліна Світоліна
Усміхнена Еліна Світоліна у вишиванці:
Ведучі Радіо МАКСИМУМ
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