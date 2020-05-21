Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках

Цьогоріч 21 травня у всьому світі відзначають День вишиванки! Українські зірки теж долучилися до святкування цього патріотичного дня. Дивіться колоритні фото знаменитостей у вишиванках!

Українські зірки естради, шоу-бізнесу та спорту привітали всіх з Днем вишиванки та виставили свої світлини у вишитому одязі! Оцініть вишиванки знаменитостей!

ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото

Володимир Зеленський

Одним з перших українців привітав Володимир Зеленський, а на фотографії він разом з дружиною Оленою Зеленською у вишиванках.

Ірма Вітовська та Олеся Жураківська

Актриси Ірма Вітовська та Олеся Жураківська в українському народному вбранні!

Настя Каменських

Настя Каменських позує вдома у вишиванці:

Потап

Потап теж виклав своє фото у вишиванці!

Джамала

Вагітна Джамала показала свою вишиванку:

Дзідзьо

Співак Дзідзьо щороку у новій вишиванці!

Алла Костромічова

Модель Алла Костромічова у вишиванці серед екзотичних рослин:

Віра Кекелія

Віра Кекелія приміряла не лише вишиванку, а й вінок!

Олег Скрипка

Олег Скрипка теж у вишиванці.

Лілія Ребрик

Ведуча Лілія Ребрик позує у світлій вишитій сукні.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знялися у фотосесії з вишиванками!

Юлія Саніна

Юлія Саніна виставила своє архівне фото у вишиванці:

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова теж позує в вишиванці, яка дуже пасує до її волосся!

Дядя Жора

Гуморист Дядя Жора теж у вишиванці:

Ната Жижченко

Ната Жижченко поділилася своїм архівним фото у вишитому наряді:

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій не оминула День вишиванки й виставила своє фото в українському народному вбранні!

Іван Наві

Львів'янин Іван Наві святкує День вишиванки!

Монатік Монатік ось так оригінально привітав усіх зі святом: Соня Плакидюк Фотограф Соня Плакидюк позує у вишитій сукні: Ірина Білик Ірина Білик зробила справжній колаж:

Ольга Сумська

Ольга Сумська показала своє фото у розкішній вишитій сукні!

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська у дизайнерській вишиванці!

Олександр Педан

Олександр Педан позує на природі у вишиванці.

Меловін

Меловін теж виклав своє фото у вишиванці:

Леся Нікітюк

І Леся Нікітюк у вишиванці:

Ведучі "Сніданку"

Ведучі "Сніданку" у вишиванках:

Наталка Карпа

Наталка Карпа зробила світлину у вишиванці.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва позує у вишитій сукні:

Ганна Різантдінова

Гімнастка Ганна Різантдінова показала навіть кілька своїх фото у вишиванці!

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Аніта Луценко

Фітнес-тренер Аніта Луценко позує у вишиванці в садочку.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва у вишиванці на даху:

Еліна Світоліна

Усміхнена Еліна Світоліна у вишиванці:

Ведучі Радіо МАКСИМУМ

Ведучі Радіо МАКСИМУМ – Микола Мороз, Ксюша Кліндухова, Юлія Каліновська – теж долучилися до Дня вишиванки й приміряли свої найкращі вишиті сорочки!

Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка