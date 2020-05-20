Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка

У переддень Дня вишиванки пропонуємо вам пройти цікавий тест від Радіо МАКСИМУМ! Визначте, звідки родом різні вишивані сорочки. Особливі орнаменти вам допоможуть!

Подейкують, що кожен орнамент на вишиванці має своє сакральне значення. Також є ті візерунки, які притаманні конкретній місцевості, адже своїм малюнком та кольорами зображають історію та звичаї місцевих жителів. Вмикайте інтуїцію, пригадуйте все, що ви знаєте про вишивку, шукайте правильні відповіді!

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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