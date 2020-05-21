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ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото

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З Днем вишиванки! - фото 1
З Днем вишиванки!

У четвер, 21 травня, у всьому світі відзначають День вишиванки! З цієї нагоди підготували для вас цікавий тест від Радіо МАКСИМУМ, у якому вам потрібно вгадати, що за зірка на фотографії одягнена у вишиванку.

Українська вишиванка популярна не лише серед поціновувачів традицій та давнини, але й серед перших модників, адже українська традиційна вишита сорочка відома далеко за межами України.

Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка

Зараз це стильний елемент гардеробу, який пасує до будь-якого свята. Деякі знаменитості мають цілі колекції своїх улюблених вишиванок. Дизайнери створюють спеціальні колекції, а є й такі, що спеціалізуються виключно на вишиванках. Пропонуємо вашій увазі тест, у якому ви маєте вгадати, хто саме зі знаменитостей у вишиванці зображений на фото!

P.S. Тут є не тільки українські зірки...

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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