На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
- 77
Рівно рік тому, 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський кардинально змінив професію: з успішного коміка він перетворився на нового президента України. Мабуть, саме комедійне минуле стало причиною того, що за один лише рік Зеленський встиг стати зіркою низки мемів. Пригадаймо найкращі з них!
Початок президентства дав початок і історії мемів, пов'язаних з Володимиром Зеленським. Власне, цю ситуацію, мабуть, пам'ятає кожен. І у кожного вона викликає усмішку.
Це цікаво: У мережі розповіли, яку зарплату за березень отримав Зеленський
Вийди звідси, розбійник!
Президент Володимир Зеленський 10 липня відвідав Бориспіль під час робочої поїздки. Саме під час наради глава держави вигнав секретаря міської ради Борисполя Ярослава Годунка із залу.
"Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Розбійник ти. Погано чуєш мене?" – сказав Зеленський.
Саме репліка про розбійника стала головною темою мемів. Її можна було побачити навіть на шкарпетках в одному з магазинів міста Житомира. Але на цьому історія з кумедними випадками не закінчувалася!
Ба більше. По завершенню засідання Володимир Зеленський не зауважив, що мікрофони все ще працювали. Вони й вловили його коронне: "Баканову подзвоню з приводу цього чорта".
Зазначимо, що Віталій Кличко вирішив скористатися цим мемом, аби відповісти Андрію Богдану під час їхнього конфлікту.
Моніка Зелінські
Володимир Зеленський став героєм одного з найбільших політичних скандалів сучасності. І все через телефонну розмову з Дональдом Трампом. Останній став четвертим в історії президентом США, котрий зіткнувся з процедурою імпічменту.
Нагадаємо, що Дональда Трампа підозрювали у тому, що він тиснув на офіційний Київ, аби домогтися відкриття розслідування проти сім'ї Джо Байдена. Таким чином він буцімто намагався очорнити свого головного конкурента на президентських перегонах 2020 року.
Новорічне "Хто я?"
Привітання Володимира Зеленського з Новим 2020 роком теж здійняло чималий галас. Замість традиційного підбивання підсумків президент вирішив виголосити промову, яку кожен трактував по-своєму.
"Давайте сьогодні кожен відповість сам собі на дуже важливе питання: "Хто я?" Президент України, успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент-філософ з Могилянки, агроном із Черкащини. Хто я?", – говорив Зеленський, щоб показати, що, попри всі відмінності, український народ завжди був єдиним.
Утім, запам'яталась з промови одна частина: питання "Хто я?".
Хто така Еріка?
Не всі меми, пов'язані з Володимиром Зеленським, з'явилися завдяки його промовам або публікаціям. Так, під час звернення президента на телеканалі ICTV з'явилися дивні субтитри, які не на жарт спантеличили глядачів. Коли президент обіцяв повернути додому всіх українців з-за кордону через пандемію коронавірусу, раптом з'явилась фраза: "Це я вбила Еріку".
Наступні титри приголомшували не менше: "Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіан, принеси сходи! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже, тіло, підтягували вже після смерті. Вбивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей".
Скріншоти, як то кажуть, не горять, тому не дивно, що вони почали масово ширитися мережею, надихаючи на створення нових мемів.
Я ж не лох
Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами у Золотому, аби обговорити відведення військ. Утім, у певний момент щось пішло не так...
Один з українських добровольців запитав Володимира Зеленського про те, чи зустрінеться він з ветеранами, аби обговорити питання акцій "Ні капітуляції" проти рішення відводити війська. Відповідь президента приголомшила всіх: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав – зброю прибери. А ти мене не переводи на акції".
Де цей хлопчик?
Михайло Ткач, журналіст програми "Схеми", заявив, що Володимир Зеленський назвав його "хлопчиком". Після того, як Ткач пояснив, що таке звернення – некоректне, президент уточнив його ім'я.
Ви ж не жінка...
Володимир Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі України, що відбулася 25 лютого, кинув необережну репліку, яка стала причиною того, що його звинуватили у сексизмі.
Усі охочі мали можливість поставити йому питання. Першою почала говорити жінка, але її перебив чоловік. Володимир Зеленський перервав його фразою: "Ви ж не жінка... ви людина... серйозна".
Фраза, вирвана з контексту, бурхливо обговорювалася у мережі. Щоправда, так само швидко про неї забули.
Читайте також: Названо найзатребуваніші вакансії в Україні під час карантину
- 21 квітня
-
23:51У Венеції обмежать туризм після завершення карантину
-
23:23Чому зараз особливо корисно їсти банани
-
22:52Захмарний теніс: італійки зіграли партію на дахах сусідніх будинків
-
22:21Названий побічний ефект дезінфекційних засобів
-
21:51Опубліковані рідкісні кінокадри дитячих років Єлизавети II
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
21:23Зірка серіалу Секс і місто поголився наголо: фотофакт
-
21:18Інсайдер назвав ключові характеристики Samsung Galaxy Fold 2
-
21:0722 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Дружина-красуня боксера Берінчика вразила фото в джакузі
-
20:42У мережі з'явився трейлер мультфільму про принца Джорджа, і він геть не такий милий
-
20:22Медики розповіли про особливості COVID-19 у курців
-
20:13З молотка пустять рідкісний будинок на колесах, якому майже 60 років
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:00Акушерка 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на СТБ
-
19:54Як побороти тривогу, пов'язану з коронавірусом: 3 прості способи
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
19:31Емінем відзначає 12 років життя без наркотиків: фото
-
19:29Гороскоп на 22 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:13Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового "молодіжного" смартфона
-
17:01Місячний календар стрижок на травень 2020: дні, коли стригти волосся
-
15:39Ferrari розігнали до шаленої швидкості на спорожнілому автобані: відео
-
15:15Ідеальна гра під час карантину: спробуй витратити весь статок Білла Гейтса
-
14:44Як відновити звичайний режим харчування після Великодня
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття