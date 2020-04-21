Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах

Рівно рік тому, 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський кардинально змінив професію: з успішного коміка він перетворився на нового президента України. Мабуть, саме комедійне минуле стало причиною того, що за один лише рік Зеленський встиг стати зіркою низки мемів. Пригадаймо найкращі з них!

Початок президентства дав початок і історії мемів, пов'язаних з Володимиром Зеленським. Власне, цю ситуацію, мабуть, пам'ятає кожен. І у кожного вона викликає усмішку.

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Вийди звідси, розбійник!

Президент Володимир Зеленський 10 липня відвідав Бориспіль під час робочої поїздки. Саме під час наради глава держави вигнав секретаря міської ради Борисполя Ярослава Годунка із залу.

"Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Розбійник ти. Погано чуєш мене?" – сказав Зеленський.

Саме репліка про розбійника стала головною темою мемів. Її можна було побачити навіть на шкарпетках в одному з магазинів міста Житомира. Але на цьому історія з кумедними випадками не закінчувалася!

Ба більше. По завершенню засідання Володимир Зеленський не зауважив, що мікрофони все ще працювали. Вони й вловили його коронне: "Баканову подзвоню з приводу цього чорта".

Зазначимо, що Віталій Кличко вирішив скористатися цим мемом, аби відповісти Андрію Богдану під час їхнього конфлікту.

Моніка Зелінські

Володимир Зеленський став героєм одного з найбільших політичних скандалів сучасності. І все через телефонну розмову з Дональдом Трампом. Останній став четвертим в історії президентом США, котрий зіткнувся з процедурою імпічменту.

Нагадаємо, що Дональда Трампа підозрювали у тому, що він тиснув на офіційний Київ, аби домогтися відкриття розслідування проти сім'ї Джо Байдена. Таким чином він буцімто намагався очорнити свого головного конкурента на президентських перегонах 2020 року.

Год назад: выбираешь между лысым и юзиком кто будет играть Кличко на сцене

Сейчас: выбираешь между Трампом и Байденом кто будет президентом США pic.twitter.com/1UvRNeh3eY — недолугий кєкодєл (@SaintKEK) September 24, 2019

Новорічне "Хто я?"

Привітання Володимира Зеленського з Новим 2020 роком теж здійняло чималий галас. Замість традиційного підбивання підсумків президент вирішив виголосити промову, яку кожен трактував по-своєму.

"Давайте сьогодні кожен відповість сам собі на дуже важливе питання: "Хто я?" Президент України, успішний адвокат, звичайна домогосподарка, студент-філософ з Могилянки, агроном із Черкащини. Хто я?", – говорив Зеленський, щоб показати, що, попри всі відмінності, український народ завжди був єдиним.

Утім, запам'яталась з промови одна частина: питання "Хто я?".

Хто така Еріка?

Не всі меми, пов'язані з Володимиром Зеленським, з'явилися завдяки його промовам або публікаціям. Так, під час звернення президента на телеканалі ICTV з'явилися дивні субтитри, які не на жарт спантеличили глядачів. Коли президент обіцяв повернути додому всіх українців з-за кордону через пандемію коронавірусу, раптом з'явилась фраза: "Це я вбила Еріку".

Наступні титри приголомшували не менше: "Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете. Белла Осмаловська. Чому надруковано? Чому не від руки? Крістіан, принеси сходи! Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Отже, тіло, підтягували вже після смерті. Вбивство. Шедеври Артура Городецького давно і заслужено шанують у багатьох куточках земної кулі. Допитливий розум художника намагається зазирнути в суть речей".

Вибачення приймаються. Але за Еріку доведеться відповісти. pic.twitter.com/ZUYLf6ap6G — Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) March 17, 2020

Скріншоти, як то кажуть, не горять, тому не дивно, що вони почали масово ширитися мережею, надихаючи на створення нових мемів.

Я ж не лох

Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами у Золотому, аби обговорити відведення військ. Утім, у певний момент щось пішло не так...

Один з українських добровольців запитав Володимира Зеленського про те, чи зустрінеться він з ветеранами, аби обговорити питання акцій "Ні капітуляції" проти рішення відводити війська. Відповідь президента приголомшила всіх: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав – зброю прибери. А ти мене не переводи на акції".

Де цей хлопчик?

Михайло Ткач, журналіст програми "Схеми", заявив, що Володимир Зеленський назвав його "хлопчиком". Після того, як Ткач пояснив, що таке звернення – некоректне, президент уточнив його ім'я.

Ви ж не жінка...

Володимир Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі України, що відбулася 25 лютого, кинув необережну репліку, яка стала причиною того, що його звинуватили у сексизмі.

Усі охочі мали можливість поставити йому питання. Першою почала говорити жінка, але її перебив чоловік. Володимир Зеленський перервав його фразою: "Ви ж не жінка... ви людина... серйозна".

Фраза, вирвана з контексту, бурхливо обговорювалася у мережі. Щоправда, так само швидко про неї забули.

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