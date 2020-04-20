Названо найзатребуваніші вакансії в Україні під час карантину

Міністерство економіки разом із Державною службою зайнятості повідомили, які ж професії найпопулярніші в Україні в умовах карантину.

В Україні різко скоротилася кількість вакансій, які пропонують центри зайнятості. Так, станом на 1 квітня в Державній службі зайнятості їх було зареєстровано 54 тисячі. Це на третину менше, ніж на початку квітня 2019 року.

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Тож найбільші шанси знайти зараз роботу в тих сферах, які особливо важливі під час карантину:

Сільське і лісове господарство. Це пов'язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують агрономам, трактористам, робочим з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Це пов'язано з початком весняно-польових робіт. Роботу пропонують агрономам, трактористам, робочим з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва. Торгівля та послуги , які не потрапили під заборону (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

, які не потрапили під заборону (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою); Логістика (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);

(кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу); Охорона здоров'я та соціальна допомога (медсестра, соцпрацівник);

(медсестра, соцпрацівник); Правопорядок (охоронець, сторож).

Є також вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.

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