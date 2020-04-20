У мережі розповіли, яку зарплату за березень отримав Зеленський

В інтернеті оприлюднили зарплату президента України за березень. Тож стало відомо, скільки заробив Володимир Зеленський під час карантину.

Так, Володимир Зеленський заробив за перший місяць карантину 28 тисяч гривень. Така сума його зарплати за березень 2020 року. Відзначимо, що за лютий зарплата глави держави була такою ж.

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На руки "чистими" президент України отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було вирахувано 5 460 гривень податків. Відзначається, що зарплата президента – це виключно посадовий оклад. Премії і надбавки гарант не отримує, оскільки вони не передбачені.

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