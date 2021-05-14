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Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові

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Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові - фото 1

Пропонуємо вашій увазі добірку 50 цікавих загадок для дітей і дорослих з відповідями. Ці загадки допоможуть розвинути логіку і кмітливість: а також весело провести час.

Загадки про космос чудово принадяться вам 15 травня, адже у цю дату відзначають Міжнародний день астрономії. До слова, день космонавтики відзначають 12 квітня. Ми зібрали для вас найкращі питання, які допоможуть перевірити знання та вивчити нові цікавинки.

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Загадки про космос для дітей у віршах

***

Він здалеку прилітає,
Оболонку чорну має
То його надійний щит.
Звуть же як?

(Метеорит)

***

Має величезний зріст,
Має голову і хвіст,
Це не тигр, не ракета.
Натякну вам по секрету – це...

(Комета)

***

Сонця й зір це хатка-дім,
Місяць теж живе на нім.
У людей завжди потреба
Дотягнутися до…
(Неба)

***

Воду в ріках нагріває,
Матір-Землю зігріває.
Нам всміхається в віконце
Чарівне, гаряче…

(Сонце)

***

Нічного неба оберіг,
І схожий бік його на ріг.
Козак моторний, красний,
Хто ж цей красень ясний?

(Місяць)

***

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***

Планета блакитна,
Кохана, рідна,
Вона твоя, вона моя,
І називається...

(Земля)

***

Виблискує величезним хвостом у ночі
Лине серед зірок в порожнечі,
Вона не зірка, не планета,
Загадка Всесвіту – це ...

(Комета)

***

Спеціальний космічний є апарат,
Сигнали на Землю надсилає підряд,
І як самотній мандрівник
Летить по орбіті...

(Супутник)

***

Є спеціальна труба,
У ній Галактика видна,
Бачать зірок калейдоскоп
Астрономи в...

(Телескоп)

***

Обганяючи ніч і день, кругом землі біжить олень.
Зачіпаючи зірки рогом, у небі вибрав він дорогу.
Чути стукіт його копит, він Всесвіту слідопит. (Супутник)

***

Майже зі швидкістю світла
Осколок летить від планети,
До Землі прямуючи, летить
Небесний космічний...

(Метеорит)

***

Це ракети управитель,
Невагомості любитель.
По-англійськи: "астронавт",
Українською – …

(Космонавт)

***

Зореліт – сталевий птах,
Швидше світла на крилах.
Пізнає на практиці
Зоряні…

(Галактики)

***

Океан бездонний,
Океан безмежний,
Безповітряний і темний,
Ще він надзвичайний,
У ньому живуть Всесвіти,
Зірки й комети,
Є й населені,
Може бути й планети.

(Космос)

Дитячі загадки про космос прозою

***

Розкинутий килим, розсипався горох. Ні килима не підняти, ні гороху не зібрати.

(Зоряне небо)

***

Всі об'єкти в тій системі рухаються самі собою. Їх рух по орбітах відбувається не раптово. (Сонячна система)

***

Це червона планета по сусідству з нами. Взимку і влітку мерзне льодами. Дивина, що не кажи, лід не зверху, а всередині. (Марс)

***

В телескоп скоріш погляньте – він гуляє по орбіті. Там начальник, нікого за нього немає значніше. (Юпітер)

***

З якого ковша не п'ють, не їдять, а тільки на нього дивляться (Велика Ведмедиця)

***

Потрібно п'ять годин, щоб світло долетіло до тієї планети, і тому її у телескопи не видно. (Плутон)

***

Всі планети з полюсами, є екватори у всіх. Але ця планета з поясами. (Сатурн)

***

Він вже котрий вік серед братів-римлян грек. І крізь тугу космосу мчить, лежачи на боку. (Уран)

***

Ось планет молодший брат, за розміром малуватий. До сонечка він ближче за всіх, тому і розжарений. (Меркурій)

***

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Загадки про космос для дорослих

***

По якому шляху не ходила ні одна людина? (Чумацький шлях)

***

Через яку трубу можна побачити цілий всесвіт – зірки та планети? (Телескоп)

***

Що не можна зробити в космосі? (Впасти)

***

Коль ніч ясна – тоді ми небо бачимо… (В зірках)

***

Простір, де не можна повіситись. (Космос)

***

Неходжена доріжка посипана горошком. (Чумацький Шлях)

***

Два стоять, два ходять, два між них години стережуть. (Небо і земля, сонце і місяць, день і ніч)

***

Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться – кожен скривиться. (Сонце)

***

Голубий шатер увесь світ накрив. (Небо)

***

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Цікаві загадки про космос

***

Метеорний потік, згорання в атмосфері Землі астероїдів, метеорних тіл або комет. (Зоряний дощ)

***

Безмежний за часом і простором світ, що включає наявні галактики з планетами, зірками, газом, плазмою, пилом та іншими об’єктами. (Всесвіт)

***

Шлях або траєкторія небесного тіла в космосі. (Орбіта)

***

Частинки твердих речовин в космічному просторі. (Космічний пил)

***

Чудо-птаха, горить хвіст, полетіла в стаю зір. (Ракета)

***

Як називався космодром, звідки здійснив перший політ Гагарін. (Байконур)

***

Яку форму має сузір'я Великої ведмедиці. (Ковш)

***

Одиниця астрономічної відстані, що дорівнює 3,26 світлового року. (Парсек)

***

П'ятнадцять років царював, на шістнадцятому році захворів, на тридцятому помер і знову народився. (Місяць)

***

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Загадки про космос для усієї сім'ї

***

Блукає самотньо
Вогняне око.
Всюди, де буває,
Поглядом зігріває.

(Сонце)

***

По темному небу розсипали горох
З кольорової карамелі він засох,
І тільки тоді, коли ранок настане,
Вся карамель та раптово розтане.

(Зірки)

***

Там всі знаки зодіаку –
Водолія, діви, раку.
Туди дивиться астроном
Вдень й вночі, минає сном.

(Космос)

***

Запалюють серед ночі в небі зоряний дощик,
Немов ці вогники малював художник.

(Метеорити)

***

Складається з точок світло повна світлиця планет. (Космос)

***

Крил немає, але ця птиця
Полетить і прилунится.

(Місяцехід)

***

Бігають кругом огонечка
Шість синочків і дві донечки,
Промайнуть роки та дні,
Але не зустрінуться вони.

(Планети)

***

В небі я свічусь нерідко,
Ваша я близька сусідка.
Я Меркурію сестра,
І на мені завжди спека.

(Венера)

***

На планеті синій-синій
Дме вітер дуже сильний.
Рік на ній досить великий –
Лиш зимою років 40 жити.

(Нептун)

***

Між Юпітером і Марсом не завадило б прибратися – там осколки планети, а ось віника нема. (Пояс астероїдів)

До теми: Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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