На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові
-
- 18
Пропонуємо вашій увазі добірку 50 цікавих загадок для дітей і дорослих з відповідями. Ці загадки допоможуть розвинути логіку і кмітливість: а також весело провести час.
Загадки про космос чудово принадяться вам 15 травня, адже у цю дату відзначають Міжнародний день астрономії. До слова, день космонавтики відзначають 12 квітня. Ми зібрали для вас найкращі питання, які допоможуть перевірити знання та вивчити нові цікавинки.
І ще: Цитати про кохання, які зворушать вас до глибини душі
Загадки про космос для дітей у віршах
***
Він здалеку прилітає,
Оболонку чорну має
То його надійний щит.
Звуть же як?
(Метеорит)
***
Має величезний зріст,
Має голову і хвіст,
Це не тигр, не ракета.
Натякну вам по секрету – це...
(Комета)
***
Сонця й зір це хатка-дім,
Місяць теж живе на нім.
У людей завжди потреба
Дотягнутися до…
(Неба)
***
Воду в ріках нагріває,
Матір-Землю зігріває.
Нам всміхається в віконце
Чарівне, гаряче…
(Сонце)
***
Нічного неба оберіг,
І схожий бік його на ріг.
Козак моторний, красний,
Хто ж цей красень ясний?
(Місяць)
***
***
Планета блакитна,
Кохана, рідна,
Вона твоя, вона моя,
І називається...
(Земля)
***
Виблискує величезним хвостом у ночі
Лине серед зірок в порожнечі,
Вона не зірка, не планета,
Загадка Всесвіту – це ...
(Комета)
***
Спеціальний космічний є апарат,
Сигнали на Землю надсилає підряд,
І як самотній мандрівник
Летить по орбіті...
(Супутник)
***
Є спеціальна труба,
У ній Галактика видна,
Бачать зірок калейдоскоп
Астрономи в...
(Телескоп)
***
Обганяючи ніч і день, кругом землі біжить олень.
Зачіпаючи зірки рогом, у небі вибрав він дорогу.
Чути стукіт його копит, він Всесвіту слідопит. (Супутник)
***
Майже зі швидкістю світла
Осколок летить від планети,
До Землі прямуючи, летить
Небесний космічний...
(Метеорит)
***
Це ракети управитель,
Невагомості любитель.
По-англійськи: "астронавт",
Українською – …
(Космонавт)
***
Зореліт – сталевий птах,
Швидше світла на крилах.
Пізнає на практиці
Зоряні…
(Галактики)
***
Океан бездонний,
Океан безмежний,
Безповітряний і темний,
Ще він надзвичайний,
У ньому живуть Всесвіти,
Зірки й комети,
Є й населені,
Може бути й планети.
(Космос)
Дитячі загадки про космос прозою
***
Розкинутий килим, розсипався горох. Ні килима не підняти, ні гороху не зібрати.
(Зоряне небо)
***
Всі об'єкти в тій системі рухаються самі собою. Їх рух по орбітах відбувається не раптово. (Сонячна система)
***
Це червона планета по сусідству з нами. Взимку і влітку мерзне льодами. Дивина, що не кажи, лід не зверху, а всередині. (Марс)
***
В телескоп скоріш погляньте – він гуляє по орбіті. Там начальник, нікого за нього немає значніше. (Юпітер)
***
З якого ковша не п'ють, не їдять, а тільки на нього дивляться (Велика Ведмедиця)
***
Потрібно п'ять годин, щоб світло долетіло до тієї планети, і тому її у телескопи не видно. (Плутон)
***
Всі планети з полюсами, є екватори у всіх. Але ця планета з поясами. (Сатурн)
***
Він вже котрий вік серед братів-римлян грек. І крізь тугу космосу мчить, лежачи на боку. (Уран)
***
Ось планет молодший брат, за розміром малуватий. До сонечка він ближче за всіх, тому і розжарений. (Меркурій)
***
Загадки про космос для дорослих
***
По якому шляху не ходила ні одна людина? (Чумацький шлях)
***
Через яку трубу можна побачити цілий всесвіт – зірки та планети? (Телескоп)
***
Що не можна зробити в космосі? (Впасти)
***
Коль ніч ясна – тоді ми небо бачимо… (В зірках)
***
Простір, де не можна повіситись. (Космос)
***
Неходжена доріжка посипана горошком. (Чумацький Шлях)
***
Два стоять, два ходять, два між них години стережуть. (Небо і земля, сонце і місяць, день і ніч)
***
Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться – кожен скривиться. (Сонце)
***
Голубий шатер увесь світ накрив. (Небо)
***
Цікаві загадки про космос
***
Метеорний потік, згорання в атмосфері Землі астероїдів, метеорних тіл або комет. (Зоряний дощ)
***
Безмежний за часом і простором світ, що включає наявні галактики з планетами, зірками, газом, плазмою, пилом та іншими об’єктами. (Всесвіт)
***
Шлях або траєкторія небесного тіла в космосі. (Орбіта)
***
Частинки твердих речовин в космічному просторі. (Космічний пил)
***
Чудо-птаха, горить хвіст, полетіла в стаю зір. (Ракета)
***
Як називався космодром, звідки здійснив перший політ Гагарін. (Байконур)
***
Яку форму має сузір'я Великої ведмедиці. (Ковш)
***
Одиниця астрономічної відстані, що дорівнює 3,26 світлового року. (Парсек)
***
П'ятнадцять років царював, на шістнадцятому році захворів, на тридцятому помер і знову народився. (Місяць)
***
Загадки про космос для усієї сім'ї
***
Блукає самотньо
Вогняне око.
Всюди, де буває,
Поглядом зігріває.
(Сонце)
***
По темному небу розсипали горох
З кольорової карамелі він засох,
І тільки тоді, коли ранок настане,
Вся карамель та раптово розтане.
(Зірки)
***
Там всі знаки зодіаку –
Водолія, діви, раку.
Туди дивиться астроном
Вдень й вночі, минає сном.
(Космос)
***
Запалюють серед ночі в небі зоряний дощик,
Немов ці вогники малював художник.
(Метеорити)
***
Складається з точок світло повна світлиця планет. (Космос)
***
Крил немає, але ця птиця
Полетить і прилунится.
(Місяцехід)
***
Бігають кругом огонечка
Шість синочків і дві донечки,
Промайнуть роки та дні,
Але не зустрінуться вони.
(Планети)
***
В небі я свічусь нерідко,
Ваша я близька сусідка.
Я Меркурію сестра,
І на мені завжди спека.
(Венера)
***
На планеті синій-синій
Дме вітер дуже сильний.
Рік на ній досить великий –
Лиш зимою років 40 жити.
(Нептун)
***
Між Юпітером і Марсом не завадило б прибратися – там осколки планети, а ось віника нема. (Пояс астероїдів)
До теми: Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну
-
17:25Принц Гаррі розповів про перше побачення з Меган Маркл
-
17:11Футбольний клуб Аякс переплавив чемпіонський трофей: для чого він це зробив
-
16:53Мама Ілона Маска у 73 роки знялася для казахстанського Elle
-
16:42Мішель Андраде – Échale: слухайте українську версію популярного хіта співачки
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:09У мережі з'явився перший кадр драми про COVID-19 з Джеймсом Макевоєм
-
15:47Що буде з організмом, якщо щодня їсти родзинки
-
15:21Водій Hummer випадково спалив свій позашляховик: як йому це вдалося
-
15:08Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові
-
14:58На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro
-
14:45Гаряча ринг-герл UFC підкорила фанатів знімком топлес
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
14:15Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:08SpaceX показала на відео першу успішну посадку корабля Starship
-
13:43Названі тварини, які дійсно вміють сміятися
-
13:13У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 100 тисяч доларів: стан авто вражає
-
12:47ТОП-3 корисних та смачних альтернатив цукру
-
12:32Офіційно представлено гімн Євро-2020: слухайте крутий сингл від рокерів U2
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
11:49Без картоплі й хліба: з якими продуктами краще не їсти шашлик
-
11:21Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+)
-
10:50Instagram дозволить користувачам вказувати у профілі займенники для звернення до себе
-
10:19Політ вертольота Ingenuity на Марсі показали у 3D: відео
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження