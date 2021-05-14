Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові

Пропонуємо вашій увазі добірку 50 цікавих загадок для дітей і дорослих з відповідями. Ці загадки допоможуть розвинути логіку і кмітливість: а також весело провести час.

Загадки про космос чудово принадяться вам 15 травня, адже у цю дату відзначають Міжнародний день астрономії. До слова, день космонавтики відзначають 12 квітня. Ми зібрали для вас найкращі питання, які допоможуть перевірити знання та вивчити нові цікавинки.

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Загадки про космос для дітей у віршах

***

Він здалеку прилітає,

Оболонку чорну має

То його надійний щит.

Звуть же як?

(Метеорит)

***

Має величезний зріст,

Має голову і хвіст,

Це не тигр, не ракета.

Натякну вам по секрету – це...

(Комета)

***

Сонця й зір це хатка-дім,

Місяць теж живе на нім.

У людей завжди потреба

Дотягнутися до…

(Неба)

***

Воду в ріках нагріває,

Матір-Землю зігріває.

Нам всміхається в віконце

Чарівне, гаряче…

(Сонце)

***

Нічного неба оберіг,

І схожий бік його на ріг.

Козак моторний, красний,

Хто ж цей красень ясний?

(Місяць)

***

***

Планета блакитна,

Кохана, рідна,

Вона твоя, вона моя,

І називається...

(Земля)

***

Виблискує величезним хвостом у ночі

Лине серед зірок в порожнечі,

Вона не зірка, не планета,

Загадка Всесвіту – це ...

(Комета)

***

Спеціальний космічний є апарат,

Сигнали на Землю надсилає підряд,

І як самотній мандрівник

Летить по орбіті...

(Супутник)

***

Є спеціальна труба,

У ній Галактика видна,

Бачать зірок калейдоскоп

Астрономи в...

(Телескоп)

***

Обганяючи ніч і день, кругом землі біжить олень.

Зачіпаючи зірки рогом, у небі вибрав він дорогу.

Чути стукіт його копит, він Всесвіту слідопит. (Супутник)

***

Майже зі швидкістю світла

Осколок летить від планети,

До Землі прямуючи, летить

Небесний космічний...

(Метеорит)

***

Це ракети управитель,

Невагомості любитель.

По-англійськи: "астронавт",

Українською – …

(Космонавт)

***

Зореліт – сталевий птах,

Швидше світла на крилах.

Пізнає на практиці

Зоряні…

(Галактики)

***

Океан бездонний,

Океан безмежний,

Безповітряний і темний,

Ще він надзвичайний,

У ньому живуть Всесвіти,

Зірки й комети,

Є й населені,

Може бути й планети.

(Космос)

Дитячі загадки про космос прозою

***

Розкинутий килим, розсипався горох. Ні килима не підняти, ні гороху не зібрати.

(Зоряне небо)

***

Всі об'єкти в тій системі рухаються самі собою. Їх рух по орбітах відбувається не раптово. (Сонячна система)

***

Це червона планета по сусідству з нами. Взимку і влітку мерзне льодами. Дивина, що не кажи, лід не зверху, а всередині. (Марс)

***

В телескоп скоріш погляньте – він гуляє по орбіті. Там начальник, нікого за нього немає значніше. (Юпітер)

***

З якого ковша не п'ють, не їдять, а тільки на нього дивляться (Велика Ведмедиця)

***

Потрібно п'ять годин, щоб світло долетіло до тієї планети, і тому її у телескопи не видно. (Плутон)

***

Всі планети з полюсами, є екватори у всіх. Але ця планета з поясами. (Сатурн)

***

Він вже котрий вік серед братів-римлян грек. І крізь тугу космосу мчить, лежачи на боку. (Уран)

***

Ось планет молодший брат, за розміром малуватий. До сонечка він ближче за всіх, тому і розжарений. (Меркурій)

***

Загадки про космос для дорослих

***

По якому шляху не ходила ні одна людина? (Чумацький шлях)

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Через яку трубу можна побачити цілий всесвіт – зірки та планети? (Телескоп)

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Що не можна зробити в космосі? (Впасти)

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Коль ніч ясна – тоді ми небо бачимо… (В зірках)

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Простір, де не можна повіситись. (Космос)

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Неходжена доріжка посипана горошком. (Чумацький Шлях)

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Два стоять, два ходять, два між них години стережуть. (Небо і земля, сонце і місяць, день і ніч)

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Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться – кожен скривиться. (Сонце)

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Голубий шатер увесь світ накрив. (Небо)

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Цікаві загадки про космос

***

Метеорний потік, згорання в атмосфері Землі астероїдів, метеорних тіл або комет. (Зоряний дощ)

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Безмежний за часом і простором світ, що включає наявні галактики з планетами, зірками, газом, плазмою, пилом та іншими об’єктами. (Всесвіт)

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Шлях або траєкторія небесного тіла в космосі. (Орбіта)

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Частинки твердих речовин в космічному просторі. (Космічний пил)

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Чудо-птаха, горить хвіст, полетіла в стаю зір. (Ракета)

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Як називався космодром, звідки здійснив перший політ Гагарін. (Байконур)

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Яку форму має сузір'я Великої ведмедиці. (Ковш)

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Одиниця астрономічної відстані, що дорівнює 3,26 світлового року. (Парсек)

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П'ятнадцять років царював, на шістнадцятому році захворів, на тридцятому помер і знову народився. (Місяць)

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Загадки про космос для усієї сім'ї

***

Блукає самотньо

Вогняне око.

Всюди, де буває,

Поглядом зігріває.

(Сонце)

***

По темному небу розсипали горох

З кольорової карамелі він засох,

І тільки тоді, коли ранок настане,

Вся карамель та раптово розтане.

(Зірки)

***

Там всі знаки зодіаку –

Водолія, діви, раку.

Туди дивиться астроном

Вдень й вночі, минає сном.

(Космос)

***

Запалюють серед ночі в небі зоряний дощик,

Немов ці вогники малював художник.

(Метеорити)

***

Складається з точок світло повна світлиця планет. (Космос)

***

Крил немає, але ця птиця

Полетить і прилунится.

(Місяцехід)

***

Бігають кругом огонечка

Шість синочків і дві донечки,

Промайнуть роки та дні,

Але не зустрінуться вони.

(Планети)

***

В небі я свічусь нерідко,

Ваша я близька сусідка.

Я Меркурію сестра,

І на мені завжди спека.

(Венера)

***

На планеті синій-синій

Дме вітер дуже сильний.

Рік на ній досить великий –

Лиш зимою років 40 жити.

(Нептун)

***

Між Юпітером і Марсом не завадило б прибратися – там осколки планети, а ось віника нема. (Пояс астероїдів)

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