Цитати про кохання, які зворушать вас до глибини душі

Про кохання сказано так багато, що важко вибрати найвлучніші слова. Але нам це вдалося! Пропонуємо вам добірку найкращих цитат про любов з творів українських та зарубіжних письменників. Ці цитати про кохання не залишать вас байдужими.

Цитати про кохання передають усю глибину та бурхливість почуттів закоханих. І це не тільки радість чи пристрасть, а часто й сум чи гнів. Та пам'ятайте, як говорив український класик Василь Симоненко, "є в коханні й будні, і свята".

Зверніть увагу: Найкращі привітання з Днем закоханих українською мовою

До вашої уваги цитати про кохання українською мовою, що влучать у самісіньке серце.

Так, так, я люблю тебе. Моя провина, що ти цього не знав. (Антуан де Сент-Екзюпері)

Комусь не вистачає однієї жінки, і він перемикається на п'яту, десяту. А іншому не вистачає життя, щоб любити одну-єдину. (Костянтин Хабенський)

У найзлішої людини розквітає лице, коли їй кажуть, що її люблять. Напевно, у цьому і є щастя... (Лев Толстой)

Померти за любов не складно. Складно знайти любов, за яку варто померти. (Фредерік Бегбедер)

Якщо людина померла, її не можна перестати любити, чорт забирай. Особливо якщо вона була краща за всіх живих, розумієш? (Д. Селінджер)

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. (Григорій Сковорода)

Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти. (Ліна Костенко)

Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. (Іван Франко)

Кохання – це зойк крові, це бездумний, непереможний голод тіла, це наказ вічності, яка не допускає опору собі. Кохання саме себе пожирає, як вогонь, і коли задоволене, лишає по собі нудний, сірий попіл. (Володимир Винниченко)

Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. (Ліна Костенко)

Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. (Леся Українка)

Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода. (Василь Сухомлинський)

Прийшла любов непрохана й неждана – ну як мені за нею не піти? (Василь Симоненко)

В одній годині кохання – ціле життя. (Оноре де Бальзак)

Кохання надихає!

Кохають не за переваги, а всупереч недолікам. (Вільям Фолкнер)

Для кохання не існує вчора, кохання не думає про завтра. Воно жадібно тягнеться до нинішнього дня, але цей день потрібен йому весь, необмежений, незатьмарений. (Генріх Гейне)

Той, хто тобі дійсно потрібен, не повинен відповідати твоїм вимогам. Він з'явиться і зруйнує все, і буде самим собою, таким, який є. І ти будеш любити його таким. (Еріх Марія Ремарк)

Любов – це коли хочеш переживати з кимось всі чотири пори року. Коли хочеш бігти з кимось від весняної грози під всипаний квітами бузок, а влітку збирати ягоди та купатися в річці. Восени разом варити варення і заклеювати вікна від холоду. Взимку – допомагати пережити нежить і довгі вечори... (Рей Бредбері)

Любити – це не означає дивитися один на одного, любити — це означає разом дивитися в одному напрямку. (Антуан де Сент-Екзюпері)

Поцілунок – це коли дві душі зустрічаються між собою кінчиками губ. (Гете)

Краса потрібна нам, щоб нас любили чоловіки, а дурість — щоб ми любили чоловіків. (Коко Шанель)

Треба бути трохи схожими, щоб розуміти одне одного, але й трохи різними, щоб один одного кохати. (Джеральді)

Головна сутність кохання – довіра. (Жермена де Сталь)

Хто не знав бідності, любові та війни, той не жив повноцінним життям. (О'Генрі)

Вибачають, доки кохають. (Франсуа де Ларошфуко)

Жодна людина не може стати більш чужою, аніж та, яку ти в минулому любив. (Еріх Марія Ремарк)

Любов ніколи не вимагає, вона завжди дає. Любов завжди страждає, ніколи не виражає протесту, ніколи не мстить за себе. (Махатма Ґанді)

Незріле кохання каже: "Я кохаю тебе, бо ти мені потрібний". Зріле кохання каже: "Ти мені потрібна, бо я тебе кохаю". (Ерік Фромм)

Інколи серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший)

Кохання надихає на великі справи, і воно ж заважає їх здійснювати. (Дюма)

Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить бути щасливим. (Тільє)

У коханні як на війні – горе переможеному. (Франсуаза Саган)

Читайте також: 10 наших улюблених віршів геніальної Ліни Костенко