Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну

Пора пробудження, пора любові, пора початку нових справ – це все про весну! Саме про цей гарний час року ми зібрали для вас цитати, висловлювання і крилаті фрази.

Весна – пробудження природи, початок теплої пори року, трава і листя на деревах зеленішає, розквітають бутони, пейзаж поступово змінюється на яскравий та життєствердний. До вашої уваги красиві цитати, фрази та вислови про весну!

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Цитати про весну у прозі

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З приходом перших квітневих днів щось невловне проникає в повітря, торкається вашої щоки, відгукується в усьому вашому тілі, і тіло оживає. (Дафна дю Мор'є)

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Буває, щось не клеїться, погано виходить, і водночас відчуваєш щось хороше. Згадаєш про хороше і зрозумієш: це весна. (Михайло Пришвін)

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Весна – пора безумств, лише віддавшись яким можливо сповна насолодитися щастям. Нехай і найбільш скороминущим... (Ельчин Сафарлі)

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На зміну пейзажу з обкутаними снігом деревами прийшла ніжна акварель весни. (Артур Голден)

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Весна – страшний час змін... (Маріам Петросян)

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Весна – це справжнє відродження, шматочок безсмертя. (Генрі Девід Торо)

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Був квітень, найкраща пора року. Кращий час у житті. Початок всього. (Тетяна Устинова)

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Весна – це така пора року, коли дуже добре починати щось нове. (Харукі Муракамі)

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Тюльпани та нарциси – оранжево-золотава буря весни. (Еріх Марія Ремарк)

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Романтичні вислови про весну прозою

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Любовні труби забиті сажею, але чистити нема чого – більше не топимо, потепліло, весна. (Березень Кетро)

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Прекраснішим за весну буває тільки перша любов. (Стівен Кінг)

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Весняне щастя інше на смак. Менше крему скороминущості, більше густих вершків вічності та в пишному бісквіті почуттів багатих на сонце. (Ельчин Сафарлі)

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Принадність весни пізнається тільки зимою, і, сидячи біля печі, складаєш найкращі травневі пісні. (Генріх Гейне)

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Нехай серцю вічно сниться травень... (Сергій Єсенін)

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Як ранок потрібно вважати найкращою частиною доби, як весна – це прекрасна пора року, так дитинство – найяскравіша пора людського життя. (Володимир Солоухин)

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А вже наскільки я люблю сонце ранньою весною – немає відповідних слів ні в одній з людських мов, щоб описати мою пристрасть до цього світила. (Макс Фрай)

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Міжсезоння завжди на межі нервового зриву: осінь зриває листя, весна – дахи. (Ринат Валіуллін)

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Навесні навіть чобіт чоботу шепоче на вушко щось ніжне. (Еміль Лагідний)

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Цитати з віршів про весну українських поетів

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До мого вікна

Підійшла весна.

(Дмитро Павличко)

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Дощі програють по городах гаму.

Трусне зелені кучері весна.

(Ліна Костенко)

***

Весна! весна! — від поночі до рання.

(Василь Стус)

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Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила.

(Леся Українка)

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Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? (Павло Тичина)

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Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах…

(Микола Вороний)

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Ти до мене прийшла не із казки чи сну,

І здалося мені, що стрічаю весну.

(Василь Симоненко)

***

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

(Олександр Олесь)

***

Весна дарує кожному,

що треба і що хочеться.

(Анатолій Костецький)

***

Встала весна, чорну землю

Сонну розбудила,

Уквітчала її рястом,

Барвінком укрила.

(Тарас Шевченко)

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