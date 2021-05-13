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Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну
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Пора пробудження, пора любові, пора початку нових справ – це все про весну! Саме про цей гарний час року ми зібрали для вас цитати, висловлювання і крилаті фрази.
Весна – пробудження природи, початок теплої пори року, трава і листя на деревах зеленішає, розквітають бутони, пейзаж поступово змінюється на яскравий та життєствердний. До вашої уваги красиві цитати, фрази та вислови про весну!
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Цитати про весну у прозі
***
З приходом перших квітневих днів щось невловне проникає в повітря, торкається вашої щоки, відгукується в усьому вашому тілі, і тіло оживає. (Дафна дю Мор'є)
***
Буває, щось не клеїться, погано виходить, і водночас відчуваєш щось хороше. Згадаєш про хороше і зрозумієш: це весна. (Михайло Пришвін)
***
Весна – пора безумств, лише віддавшись яким можливо сповна насолодитися щастям. Нехай і найбільш скороминущим... (Ельчин Сафарлі)
***
На зміну пейзажу з обкутаними снігом деревами прийшла ніжна акварель весни. (Артур Голден)
***
Весна – страшний час змін... (Маріам Петросян)
***
Весна – це справжнє відродження, шматочок безсмертя. (Генрі Девід Торо)
***
Був квітень, найкраща пора року. Кращий час у житті. Початок всього. (Тетяна Устинова)
***
Весна – це така пора року, коли дуже добре починати щось нове. (Харукі Муракамі)
***
Тюльпани та нарциси – оранжево-золотава буря весни. (Еріх Марія Ремарк)
***
Романтичні вислови про весну прозою
***
Любовні труби забиті сажею, але чистити нема чого – більше не топимо, потепліло, весна. (Березень Кетро)
***
Прекраснішим за весну буває тільки перша любов. (Стівен Кінг)
***
Весняне щастя інше на смак. Менше крему скороминущості, більше густих вершків вічності та в пишному бісквіті почуттів багатих на сонце. (Ельчин Сафарлі)
***
Принадність весни пізнається тільки зимою, і, сидячи біля печі, складаєш найкращі травневі пісні. (Генріх Гейне)
***
Нехай серцю вічно сниться травень... (Сергій Єсенін)
***
Як ранок потрібно вважати найкращою частиною доби, як весна – це прекрасна пора року, так дитинство – найяскравіша пора людського життя. (Володимир Солоухин)
***
А вже наскільки я люблю сонце ранньою весною – немає відповідних слів ні в одній з людських мов, щоб описати мою пристрасть до цього світила. (Макс Фрай)
***
Міжсезоння завжди на межі нервового зриву: осінь зриває листя, весна – дахи. (Ринат Валіуллін)
***
Навесні навіть чобіт чоботу шепоче на вушко щось ніжне. (Еміль Лагідний)
***
Цитати з віршів про весну українських поетів
***
До мого вікна
Підійшла весна.
(Дмитро Павличко)
***
Дощі програють по городах гаму.
Трусне зелені кучері весна.
(Ліна Костенко)
***
Весна! весна! — від поночі до рання.
(Василь Стус)
***
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила.
(Леся Українка)
***
Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? (Павло Тичина)
***
Має крилами Весна
Запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах…
(Микола Вороний)
***
Ти до мене прийшла не із казки чи сну,
І здалося мені, що стрічаю весну.
(Василь Симоненко)
***
Налагодь струни золоті:
Бенкет весна справляє.
(Олександр Олесь)
***
Весна дарує кожному,
що треба і що хочеться.
(Анатолій Костецький)
***
Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила.
(Тарас Шевченко)
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