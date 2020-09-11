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Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи

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The Comedy Wildlife Photography Awards - фото 1
The Comedy Wildlife Photography Awards / comedywildlifephoto

Організатори премії комедійної фотографії дикої природи оголосили фіналістів 2020 року. З усіх робіт, які міг надіслати будь-хто з охочих, в результаті відібрали 44 знімки. Переможців планують оголосити 22 жовтня.

Засновники The Comedy Wildlife Photography Awards – це професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам. Ідея конкурсу полягає в нагадуванні про те, що важливо берегти дику природу.

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Також організатори регулярно підкреслюють, наскільки просто бути захисником природи з дому – наприклад, робити покупки відповідально, по можливості уникати одноразового посуду, підтримувати малий бізнес, вирощувати рослини, а також літати на далекі відстань тільки в разі потреби.

Поки організатори конкурсу мізкують над тим, кому ж віддати перемогу, ми відібрали найкумедніші кадри, представлені учасниками The Comedy Wildlife Photography Awards:

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424816

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424817

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424818

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424819

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424820

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424821

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424822

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424823

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424824

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424825

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424826

Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи - фото 424827

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Джерело: comedywildlifephoto
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