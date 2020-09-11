Задумлива горила та зла черепаха: фіналісти премії комедійної фотографії дикої природи

Організатори премії комедійної фотографії дикої природи оголосили фіналістів 2020 року. З усіх робіт, які міг надіслати будь-хто з охочих, в результаті відібрали 44 знімки. Переможців планують оголосити 22 жовтня.

Засновники The Comedy Wildlife Photography Awards – це професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам. Ідея конкурсу полягає в нагадуванні про те, що важливо берегти дику природу.

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Також організатори регулярно підкреслюють, наскільки просто бути захисником природи з дому – наприклад, робити покупки відповідально, по можливості уникати одноразового посуду, підтримувати малий бізнес, вирощувати рослини, а також літати на далекі відстань тільки в разі потреби.

Поки організатори конкурсу мізкують над тим, кому ж віддати перемогу, ми відібрали найкумедніші кадри, представлені учасниками The Comedy Wildlife Photography Awards:

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