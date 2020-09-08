В Австралії спіймали 350-кілограмового крокодила: фотофакт

Величезного крокодила вагою 350 кілограмів і довжиною 4,4 метра зловили в туристичному містечку на півночі Австралії.

Рептилія відпочивала на березі річки Флора на території природного парку, за 120 кілометрів від містечка Кетрін. Спійманий крокодил був доставлений на крокодилячу ферму. В Австралії на таких фермах тварин розводять не тільки заради збільшення популяції, але і заради м'яса і шкіри.

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Експерти відзначають, що чисельність крокодилів на півночі Австралії зростає відтоді, як прийнятий на початку 1970-х років федеральний закон зробив їх охоронюваним видом. У зонах, часто відвідуваних людьми, за їх чисельністю уважно стежать і в разі необхідності відловлюють небезпечних рептилій.

Повідомляється, що спійманий самець – один з найбільших за останні роки. Його більшого родича довжиною 4,7 метра спіймали в річці Кетрін три роки тому.

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