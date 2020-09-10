Чемні та кумедні: вчені оцінили популярність мопсів

Власники бульдогів і мопсів зізналися, що готові завести собак такої самої породи в майбутньому. Навіть попри проблеми зі здоров'ям у попереднього вихованця.

За останнє десятиліття популярність собак з плоскими мордами, таких як мопси і бульдоги, сильно зросла. Однак, перш ніж заводити чарівного вихованця, слід врахувати, з якими проблемами зі здоров'ям доведеться зіткнутися. Мопси і бульдоги мають сильну схильність до важких захворювань, включаючи респіраторні захворювання та пневмонію, захворювання очей, хребта, а також тварини можуть постраждати від перегріву. Тривалість їх життя в середньому менше на 4 роки в порівнянні з собаками з довгою мордою.

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Фахівці з Королівського ветеринарного коледжу Великобританії опитали 2168 власників мопсів і бульдогів. Переважна більшість (93%) респондентів повідомили, що готові в майбутньому взяти собаку тієї ж породи. Дві третини опитаних також готові були рекомендувати мопсів і бульдогів.

Власники цих порід хвалили своїх вихованців за хорошу поведінку і характер, а також відзначали, що вони – чудові компаньйони. З ними зручно жити в невеликій міській квартирі, до того ж вони непогано ладнають з дітьми. Проблеми зі здоров'ям і витрати на лікування заводчики цих порід назвали одним з головних мінусів.

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