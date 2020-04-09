Задоволення на всю ніч: поради, які допоможуть продовжити секс

Якщо вірити статистиці, то середня тривалість сексу коливається у межах 10-15 хвилин. Утім, це зовсім не означає, що всім потрібно кохатися рівно стільки часу, скільки нам заявляють науковці. До вашої уваги три поради, які допоможуть продовжити статевий акт, отримуючи максимум задоволення!

Звичайно ж, не варто забувати про те, що ви займаєтесь коханням. Насолоджуйтесь один одним, не поспішайте (особливо, якщо зранку не потрібно їхати на роботу), а також пам'ятайте про те, що кайфувати маєте не лише ви, а й ваша друга половинка. І тому можна спробувати розтягнути задоволення.

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Розмова

Простий і перевірений спосіб дещо відволікти чоловіка від процесу – поставити будь-яке питання. Якщо ви відчуваєте, що чоловік близький до оргазму, спробуйте спитати в нього щось несподіване, але не надто рутинне. Це може відволікти його та трішки продовжити інтим. Однак зловживати цим не рекомендуємо, адже є ймовірність, що після такого трюку партнер не зможе отримати оргазм.

Контрацепція

Для продовження задоволення можна використовувати регулярно під час сексу презервативи. Так, не всі їх люблять, але це гарантований спосіб виграти до 10 хвилин. Як правило, цей метод контрацепції зменшує ерекцію та сприяє тривалішому статевого акту.

Користуйтесь презервативом

Алкоголь

Для продовження задоволення і досягнення жіночого оргазму найкращий вибір – алкоголь. Кілька келихів червоного вина допоможуть відтермінувати чоловічий оргазм. Головне – не переборщити, інакше сексу взагалі може не бути. Та й прохолодний душ допоможе чоловікові уникнути швидкого завершення статевого акту. Так що, якщо є необхідність продовжити секс, йдіть з коханим приймати прохолодний душ з келихом вина.

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