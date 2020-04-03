5 несподіваних речей, які збуджують чоловіків

Усі звикли вважати, що головні збудники для чоловіків – це мереживна білизна і бездоганні форми. Але все не так.

Босі ноги. Раніше, коли про сучасну розкутість дівчата не могли і мріяти, босі ноги вважалися натяком на наготу (адже це означало, що на жінці немає панчіх), що, само собою не могло залишити байдужим жодного чоловіка.

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Хороший апетит. На жаль, останнім часом всі жінки поголовно захоплені дієтами і здоровим способом життя. Але чоловіків це не збуджує. Якщо у жінки хороший здоровий апетит, і вона не соромиться у виборі спиртного, то це говорить про її внутрішню силу і впевненість і про те, що їй не важливо, що будуть думати про неї інші.

Маленькі груди. Всупереч популярній думці далеко не всі чоловіки мріють про те, щоб у їх партнерки були груди п'ятого розміру. Навіть 4-й завеликий. Більшість представників сильної статі вважають принциповим не розмір грудей, а їх форму і пружність.

Дівчина з музичним інструментом. Те, на якому інструменті грає жінка, не має абсолютно ніякого значення, але вони роблять це, на думку протилежної статі, у сотню разів спекотніше за будь-якого професійного музиканта.

Ранкові потягування. Чоловіки, взагалі, як відомо, цінують "затишну" жінку. Тобто, звичайно, дефіле на високих шпильках, та ще й в короткій спідниці байдужим нікого не залишить, але домашні, ранкові прелюдії в піжамі збуджують краще за будь-який стриптиз.

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