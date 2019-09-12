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Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL
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Уже кілька років поспіль про нові смартфони Google відомо практично все до офіційного анонсу. Цей рік не став винятком: за місяць до презентації Pixel 4 і Pixel 4 XL на YouTube з'явилися перші огляди гаджетів.
Перший ролик опублікував в'єтнамський блогер, а другий – тайський.
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Обидва відео підтверджують наявність 6,23-дюймового дисплея з роздільною здатністю 3040 x 1440 пікселів і частотою 90 Гц, яку можна змінити на 60 Гц у налаштуваннях. Також у пристроях є функція Ambient EQ, аналогічна Apple True Tone.
У розділі "Теми та шпалери" з'явилися кілька варіантів оформлень призначеного для користувача інтерфейсу. Дисплей залишається увімкненим доти, поки користувач на нього дивиться.
Pixel 4 XL отримав 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої. Основна задня камера складається з 12,2-мегапіксельного сенсора Sony IMX363 з апертурою f / 1,7, а телеоб'єктив – 16-мегапіксельний Sony IMX481. У другому відео наводиться порівняння камер Pixel 4 XL з попередніми поколіннями смартфонів Google.
Очікується, що Google представить нові смартфони й інші пристрої 15 жовтня.
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