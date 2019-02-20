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Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)

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Пародія на Ляшка - фото 1
Пародія на Ляшка / УНІАН

Популярний YouТube-канал "Мюслі Кличка" випустив політичну пародію на кандидата в президенти Олега Ляшка. В одному відео блогери зібрали всі ляпи головного "радикала" країни. Зацініть!

Автори каналу "Мюслі Кличка" розбурхали мережу новим відео під назвою "Задовбали", головним героєм якого став Олег Ляшко. У веселій пародії зібрані найвідоміші фрази "радикала" – від "скотиняки" до матюків. Це дуже смішно, дивіться самі (18+)!

Дивіться також: Пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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