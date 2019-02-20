Задовбали: нова пародія на Олега Ляшка розсмішила мережу (18+)

Популярний YouТube-канал "Мюслі Кличка" випустив політичну пародію на кандидата в президенти Олега Ляшка. В одному відео блогери зібрали всі ляпи головного "радикала" країни. Зацініть!

Автори каналу "Мюслі Кличка" розбурхали мережу новим відео під назвою "Задовбали", головним героєм якого став Олег Ляшко. У веселій пародії зібрані найвідоміші фрази "радикала" – від "скотиняки" до матюків. Це дуже смішно, дивіться самі (18+)!

Дивіться також: Пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу