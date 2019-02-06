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Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком

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Політична казка - фото 1
Політична казка

Український YouТube-канал "Мюслі Кличка" випустив політичну пародію на популярний хіт групи KAZKA – "Плакала". У головних ролях відео – Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Зацініть!

Автори каналу "Мюслі Кличка" вирішили зробити пародію "головну казкарку" України. Як ви зрозуміли, йдеться не про солістку гурту KAZKA Олександру Зарицьку, а про справжню фантазерку – кандидатку в президенти Юлію Тимошенко. На бек-вокалі в лідерки партії "Батьківщина" – чинний глава держави Петро Порошенко. Дивіться самі!

Користувачі мережі в коментарях відзначають, що "було б смішно, якщо б не було так сумно".

"Хоч голосуй за Ю, хоч голосуй за Пе – у списках ми усі однакові. Ведемо ми країну прямою дорогою в Же, так що рішай, щоб потім не плакати", – йдеться у пародії.

Дивіться також: Пародія на KAZKA від Чоткого Паци підірвала мережу

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