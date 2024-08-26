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Зачіски на перше вересня для старшокласниць: ТОП-8 найкращих варіантів
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1 вересня – особливе свято, коли приходить час повертатися в школу. У цей день кожній школярці хочеться виглядати урочисто та неймовірно красиво. Особливо, якщо вона вже старшокласниця.
Важливо пам’ятати, що День знань – офіційний захід, що має певний дрес-код. Це стосується і зачіски, тому не варто споруджувати на голові неординарні вежі або робити екстремальне складне укладання.
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Давайте разом підготуємося до цієї події, пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найрізноманітніших варіантів шкільних зачісок 2024 року.
Зачіска з стрічками
Дівчата, які люблять бути в центрі уваги, напевно оцінять укладання з використанням стрічок. Атласні і інші стрічки можна вплітати в кіски або пов'язувати як бантів. Витончено буде виглядати стрічка, обв'язана навколо пучка, і зібрана в невеликий бантик-метелик.
Варіанти з косами
Якщо ви ще не вирішили яку зачіску зробити на перше вересня, зверніть увагу на різні види плетіння кіс. Заплести в красиву косу можна не тільки довгі, але і короткі локони. Для цього зовсім необов'язково використовувати гелі, пінки та інші засоби для укладання і фіксації. Акуратність в цьому питанні залежить лише від майстерності заплітати.
Зібраний хвіст
Зібрати хвіст можна декількома способами. Це може бути один або кілька хвостиків, розташованих з боків (за вухами або над ними), або високий по центру на маківці. Красиво також виглядає вивернутий низький хвіст. Це відмінний варіант зачіски для дівчат на 1 вересня, що не вимагає багато часу і додаткових прикрас.
Елегантний пучок
Пучок зазвичай викликає в оточуючих позитивні асоціації, адже любительки подібного укладання зазвичай старанні й акуратні. Він виглядає просто і строго, але водночас стильно й елегантно. Старшокласниці віддають перевагу модному недбалому пучку.
Класичні колоски
Прості та легкі зачіски, які можна носити до школи щодня, але на перший дзвінок їх варто зробити більш урочистими та прикрасити бантами чи стрічками, або й тим і тим одночасно. Плетіння зі стрічкою виконується так само, як і без неї, просто в одне із пасм потрібно захопити ще й прикрасу.
Об’ємна коса
Ще одна гарна і ефектна зачіска, яка обов’язково повинна бути в арсеналі дівчат з довгим волоссям. Пишне плетіння за допомогою резинок дозволяє створити об’єм та густину, це відмінний варіант для святкового образу, як на перший, так і на останній дзвоник. Об’ємну косу можна додатково прикрасити шпильками, бантиками або чергувати кольори резинок.
Класичні локони
Напевно, найсвятковіший варіант зачіски на 1 вересня 2024 року – це локони, які здатні перевтілити будь-яку школярку. Ну яка дівчинка не мріє про красиві локони? Навіть простий хвіст, але з накрученими локонами має вельми урочистий вигляд.
Бохо
Бохо-коса – ідеальний варіант для старшокласниці. Така зачіска підкреслить жіночність і ніжність. Але треба бути обережним. Волосся в такому варіанті не повинно бути занадто стягнутим.
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