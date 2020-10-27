Зачаруй: гурт Шосте Чуття випустив романтичний кліп з українською телеведучою

Гурт Шосте Чуття попри карантин випустив ще одну відеороботу, яка в прямому сенсі цього слова Вас зачарує. Дивіться кліп на пісню "Зачаруй" на Радіо МАКСИМУМ!

Учасники гурту втомилися від буденності і в межах кліпу на трек "Зачаруй", хочуть перенести свого глядача у чаруючий світ добра та світла, у простір особливих подій і нарешті у вир любові: батьків та дітей, чоловіка та дружини, брата з сестрою та звичайно дружби.

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Головною героїнею стала Галина Завійська – чарівна ведуча телеканалу М1, акторка. Частково вона і дала поштовх гурту до зйомок кліпу й основний мотив відео.

"Мені дісталась роль такої чаруючої мавки, і ви знаєте – це припало мені до душі. Я почувалася дуже гармонійно. Все у цьому кліпі було якимось містичним. Локація була обрана далеко за містом, без зв‘язку, інтернету й усього іншого. Справді було таке відчуття, що ми в якійсь магічній місцевості, де лише ти, природа та наша захоплююча пригода. Не буду відкривати всі деталі. Ви самі все побачите у відеороботі", – ділиться головна героїня.

Для самого гурту це дуже символічна робота, адже колектив переходить на новий етап творчості та звучання, і вже зовсім скоро ви почуєте нове "Шосте Чуття".

Зачаруй – Шосте Чуття: дивіться новий кліп українського гурту:

"Якщо мене б запитали, а так і буде, про що пісня? І якби я відповів, що про кохання, то напевно б збрехав. Насправді пісня про бурю емоцій, які виникають, коли ти хочеш бути з людиною, яка для тебе особлива. Ти думаєш про неї кожну хвилину свого життя, але наче не можеш зустрітися з нею, спіймати її в обіймах. Вона як щось містичне та недосяжне. Ти її бачиш і не можеш доторкнутися. Вона тебе все більше зачаровує, і її недосяжність манить. Та чи можливо спіймати щось містичне та недосяжне?..", – розповів фронтмен "Шостого Чуття".

Насолоджуйтеся прем'єрою від гурту "Шосте Чуття"!

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