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Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму

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Lamborghini Miura P400 S - фото 1
Lamborghini Miura P400 S / motor1

Знайдену раніше в старому гаражі Lamborghini Miura P400 S продали за 1,6 мільйона доларів. Автомобіль знайшли в гаражі під товстим шаром пилу, але в ідеальному стані. У неї було всього 2 власники.

Машина була виставлена на аукціоні RM Sotheby's і вона пішла з молотка за приблизно 1,6 мільйона доларів. При цьому за суперкар очікували виручити близько 800 тисяч фунтів.

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Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму - фото 364433

Lamborghini Miura P400 S була випущена в 1969 році, а її пробіг склав трохи більш як 29 тисяч кілометрів. У авто було тільки два власники, а останні роки вона провела в покинутому гаражі в невеликому німецькому селі гірського масиву Шварцвальд.

Відзначається, що суперкар є в ідеальному стані, ніколи не піддавався реставрації, і має всі заводські деталі. Всього було випущено 764 Lamborghini Miura з 1966 по 1973 роки.

Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму - фото 364435
Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму - фото 364434
Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму - фото 364432

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Джерело: motor1
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