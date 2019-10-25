Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Представлений "квадратний" міні-кросовер Suzuki Hustler

  • 10
Suzuki Hustler - фото 1
Suzuki Hustler / caranddriver

Компанія Suzuki представила на автосалоні в Токіо нову версію Hustler для внутрішнього ринку, який вважається гібридом кросовера і кей-кара.

Новинка відрізняється від попередника більш "квадратними" формами і третім боковим віконцем. На цьому, на перший погляд, відмінності закінчуються, хіба що дверні прорізи стали вищими і ширшими.

І ще: Названо найпопулярніші помилки водіїв під час обгону

Збереглися навіть граничні габарити і максимальна потужність Hustler. В іншому випадку модель позбулася би статусу кей-кара, який включає податкові та страхові пільги. Над салоном новинки виробник попрацював більш ґрунтовно. Тепер тут можна побачити відразу два кольорових дисплея: один мультимедіа, другий з приладдям. При обробці внутрішнього простору використовували нові матеріали, які легко чистити, а підлога багажника отримала гумове покриття.

За передачу крутного моменту тут відповідає варіатор. Очікується, що серійний Suzuki Hustler практично повністю повторить концепт.

Представлений 'квадратний' міні-кросовер Suzuki Hustler - фото 363582

Представлений 'квадратний' міні-кросовер Suzuki Hustler - фото 363583

Читайте також: В Україні змінили правила видачі водійських прав

Джерело: caranddriver
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 554
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 3199
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1843287
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології