Представлений "квадратний" міні-кросовер Suzuki Hustler

Компанія Suzuki представила на автосалоні в Токіо нову версію Hustler для внутрішнього ринку, який вважається гібридом кросовера і кей-кара.

Новинка відрізняється від попередника більш "квадратними" формами і третім боковим віконцем. На цьому, на перший погляд, відмінності закінчуються, хіба що дверні прорізи стали вищими і ширшими.

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Збереглися навіть граничні габарити і максимальна потужність Hustler. В іншому випадку модель позбулася би статусу кей-кара, який включає податкові та страхові пільги. Над салоном новинки виробник попрацював більш ґрунтовно. Тепер тут можна побачити відразу два кольорових дисплея: один мультимедіа, другий з приладдям. При обробці внутрішнього простору використовували нові матеріали, які легко чистити, а підлога багажника отримала гумове покриття.

За передачу крутного моменту тут відповідає варіатор. Очікується, що серійний Suzuki Hustler практично повністю повторить концепт.

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