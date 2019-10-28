E-Racer: Toyota показала електрокар нового покоління з шоломом віртуальної реальності

Компанія Toyota на Токійському автосалоні показала концепт електромобіля E-Racer, який оснащений шоломом віртуальної реальності, автопілотом і сидіннями з динамічної геометрії. Концепт має усі шанси стати "улюбленою залізною конячкою світу майбутнього".

Електромобіль зовні нагадує гоночний болід, але при цьому отримає напівавтономну систему допомоги в керуванні. E-Racer буде одномісним гіперкаром з відкритим верхом і без лобового скла.

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Розробники також обіцяють систему доповненої реальності, яка буде реалізована в електромобілі за допомогою спеціальних окулярів. Зараз незрозуміло, чи будуть це окуляри доповненої чи віртуальної реальності, проте в Toyota вже анонсували можливість "перенестися під час їзди на будь-яку гоночну трасу світу".

Представлений на виставці шоукар не має аналогів серед авто Toyota, однак вже дозволяє зробити певні висновки виходячи з розмірів і форми рами. На жаль, під час виставки розробники не дозволили відвідувачам сідати всередину авто.

В кінці презентації інженери Toyota не повідомили хоча б приблизні технічні характеристики електромобіля. Замість цього вони анонсували функцію "віртуальної підгонки", яка зможе провести вимірювання тіла користувача для підбору гоночного костюма і геометрії сидіння.

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