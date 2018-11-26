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Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати

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Втрачені пристрасті цифрового світу - фото 1
Втрачені пристрасті цифрового світу / Vlad Moldovean

Талановитий фотограф показав в атмосферному проекті втрачені пристрасті у цифровій епосі. Інколи людям потрібно значно менше, аніж здається!

Знайомтесь, Влад Молдовіан (Vlad Moldovean) – молодий фотограф з Брашова, Румунії. Нещодавно він створив особливий проект, який намагається привернути увагу до нудного життя у цифрову епоху. На думку фотографа, всі мають шукати те, що припадає до душі, адже з пристрастю люди стають цікавішими. Тому він показав втрачені сьогодні хобі, які надихають відійти від гаджетів та зайнятись чимось, що подобається.

Ще один проекта Молдовіана: Світ на 360 градусів: яскраві фото, які заворожують

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291280

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291281

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291282

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291283

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291284

Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати - фото 291285

Всі фото: Vlad Moldovean

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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