Забуті пристрасті сучасного світу: фотопроект, який змушує думати

Талановитий фотограф показав в атмосферному проекті втрачені пристрасті у цифровій епосі. Інколи людям потрібно значно менше, аніж здається!

Знайомтесь, Влад Молдовіан (Vlad Moldovean) – молодий фотограф з Брашова, Румунії. Нещодавно він створив особливий проект, який намагається привернути увагу до нудного життя у цифрову епоху. На думку фотографа, всі мають шукати те, що припадає до душі, адже з пристрастю люди стають цікавішими. Тому він показав втрачені сьогодні хобі, які надихають відійти від гаджетів та зайнятись чимось, що подобається.

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Всі фото: Vlad Moldovean

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