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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Забута шахова фігура виявилася реліквією, яку оцінили у мільйон фунтів стерлінгів

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Фігуру оцінюють у шалену суму - фото 1
Фігуру оцінюють у шалену суму

Шахова фігура заввишки 8,8 см зроблена з моржевого ікла. Це старовинний еквівалент тури – воїн в шоломі, зі щитом і мечем.

Сім'я антиквара зберігала артефакт у скрині 55 років, перш ніж доставити його в аукціонний будинок Sotheby's в Лондоні у 2019 році. Коли експерт Sotheby's Олександр Кадер побачив предмет, принесений членами сім'ї для оцінки, у нього (за його ж висловом) "відвисла щелепа".

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Виявилося, фігура належить до знаменитого шахового набору кінця XII – початку XIII століття, який було знайдено на острові Льюїс у 1831 році. Однак місцеперебування п'яти фігур так і залишилося загадкою до останнього часу. Тепер одна з них виявлена.

Забута шахова фігура виявилася реліквією, яку оцінили у мільйон фунтів стерлінгів - фото 332099

Шахові фігури з острова Льюїс є одними з найбільш значних експонатів Британського музею та Національного музею Шотландії в Единбурзі. Вони вважаються важливим символом європейської цивілізації. Також вони перекочували в сучасну культуру, надихнувши Джоан Роулінг на написання одного з сюжетних вузлів книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Шлях шахового воїна

Торговець антикваріатом з Единбурга купив фігуру за 5 фунтів у 1964 році. Він поняття не мав, наскільки значуще його придбання. Онук антиквара розповів, що в бухгалтерській книзі діда є запис про покупку "старовинного шахового воїна з моржевого ікла". Після смерті антиквара фігуру успадкувала його дочка. Вона завжди захоплювалася шаховим воїном і вважала, що він має магічну силу.

Забута шахова фігура виявилася реліквією, яку оцінили у мільйон фунтів стерлінгів - фото 332098

Жінка зберігала фігурку акуратно загорнутою в скрині і час від часу діставала, щоб помилуватися нею. Тепер, після оцінки, експерти вважають, що власники зможуть отримати за фігурку мільйон фунтів стерлінгів. Прізвище щасливчиків тримається в секреті.

Близько 80 експонатів з шахового набору з острова Льюїс нині перебувають у Британському музеї, а 11 – в Національному музеї Шотландії. Виявлення унікальних фігурок у 1831 році досі покрито таємницею. Існує легенда, згідно з якою їх випадково викопала корова, яка паслася на полі.

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Джерело: BBC
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