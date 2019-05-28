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Ейнштейн розкрив секрет успіху в листі до сина

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Секрет успіху Ейнштейна - фото 1
Секрет успіху Ейнштейна

Знаменитий науковець Альберт Ейнштейн розкрив своєму синову просту таємницю навчання в одному із листів. Основоположник сучасної фізики точно не помиляється!

У США все більшою популярністю користується книжка Posterity: Letters of Great Americans to Their Children, де зібрано листування видатних американців з їхніми дітьми. Щоправда, окрім Томаса Джефферсона та Оскара Хаммерстайна, там можна знайти і листи від Альберта Ейнштейна до сина.

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Відзначається, що у час написання саме цього послання, у 1915 році, Ейнштейн мешкав у Берліні, а от його перша кохана з двома синами Едуардом та Хансом Альбертом у Цюриху. Ще 4 листопада він нарешті закінчив працювати над теорією ймовірності, і одразу ж написав лист 11-річному сину.

"Мій дорогий Альберте, я можу навчити тебе прекрасним речам. Адже те, чого я досягнув завдяки своїй роботі, зроблено не для чужих людей, а, перш за все, для моїх хлопчиків. Нещодавно я завершив одну із найкращих наукових робіт у моєму житті. Коли ти виростеш, я тобі все поясню...Мені дуже подобається, що ти захоплюєшся фортепіано... Головне, грай на інструменті те, що тобі найбільше подобається. Навіть якщо вчитель не давав тобі такого завдання. Адже найкращий спосіб навчатись робити те, що тоді подобається, не помічаючи, як швидко біжить час", – йдеться у листі.

Здається, саме порада займатись тим, що приносить задоволення, і стала секретом успіху старшого Альберта.

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Джерело: segodnya
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