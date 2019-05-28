Ейнштейн розкрив секрет успіху в листі до сина

Знаменитий науковець Альберт Ейнштейн розкрив своєму синову просту таємницю навчання в одному із листів. Основоположник сучасної фізики точно не помиляється!

У США все більшою популярністю користується книжка Posterity: Letters of Great Americans to Their Children, де зібрано листування видатних американців з їхніми дітьми. Щоправда, окрім Томаса Джефферсона та Оскара Хаммерстайна, там можна знайти і листи від Альберта Ейнштейна до сина.

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Відзначається, що у час написання саме цього послання, у 1915 році, Ейнштейн мешкав у Берліні, а от його перша кохана з двома синами Едуардом та Хансом Альбертом у Цюриху. Ще 4 листопада він нарешті закінчив працювати над теорією ймовірності, і одразу ж написав лист 11-річному сину.

How to learn anything faster, according to Albert Einstein https://t.co/wg5H3peGBK — Inc. (@Inc) 20 травня 2019 р.

"Мій дорогий Альберте, я можу навчити тебе прекрасним речам. Адже те, чого я досягнув завдяки своїй роботі, зроблено не для чужих людей, а, перш за все, для моїх хлопчиків. Нещодавно я завершив одну із найкращих наукових робіт у моєму житті. Коли ти виростеш, я тобі все поясню...Мені дуже подобається, що ти захоплюєшся фортепіано... Головне, грай на інструменті те, що тобі найбільше подобається. Навіть якщо вчитель не давав тобі такого завдання. Адже найкращий спосіб навчатись – робити те, що тоді подобається, не помічаючи, як швидко біжить час", – йдеться у листі.

Здається, саме порада займатись тим, що приносить задоволення, і стала секретом успіху старшого Альберта.

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