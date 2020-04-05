Австралійська модель зняла гаряче відео в бікіні (18+)

Популярна блогерка Теммі Хемброу продовжує тішити прихильників звабливими відео майже без одягу. На карантині білявка вирішила максимально приділити увагу своєму тілу, тож не нехтує можливістю позасмагати біля дому.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Красуня кожним своїм дописом нагадує, що до літа залишилось небагато часу, а недавнє її відео в купальнику це підтверджує. На сонячному записі білявка позує у крихітному купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру та апетитні форми. Не дивно, що за лічені години ролик переглянули понад 1,5 млн осіб.

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