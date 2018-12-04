Оголена Кім Кардашян розбурхала мережу: фотофакт (18+)

Відома акторка Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі через свою любов роздягатись та показувати пишні форми.

38-річна зірка реаліті-шоу, модель та акторка Кім Кардашян зовсім не соромиться показувати себе на публіці, а також на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 120 мільйонів прихильників. Щоправда, це не завжди викликає приємні коментарі.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати, що вона є не лише матір'ю трьох дітей, а й дружиною Каньє Веста, який теж доволі не сором'язливий. Тому зірка поділилась фото, на якому прикривається лише довгим волосся. Кадр зібрав не лише шквал компліментів, а й критики, адже таку поведінку у мережі вважають непристойною.

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