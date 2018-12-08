Страх і безлад: нове фото Кім Кардашян розкритикували у мережі

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через фото у соцмережах.

38-річна американська модель та акторка Кім Кардашян встигає не лише займатись зйомками шоу про свою родину, а й працювати над власними модними проектами та вести профіль в соцмережі Instagram. Там за жінкою стежать понад 120 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться ледь не всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно Кім вкотре опинилась у центрі обговорень, цього разу через невдале фото з Маямі. На знімку дружина Каньє позує у звабливій сукні, але зі зляканим виразом обличчя, а на фоні видно безлад у вбиральні. Тому коментатори порадили Кім звертати увагу не лише на фотошоп, а й на порядок та свій вираз обличчя.

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