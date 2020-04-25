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Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині
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Відомий нутриціолог Ганна Нікольська поділилася у своєму Instagram списком антистрес-продуктів і вітамінів, на які варто звернути увагу.
Щоб уникнути повного виснаження, дотримуйтеся принципів антистрес-харчування і будуйте раціон навколо антистрес-продуктів.
І ще: Продукти, які корисно їсти натщесерце
- не пропускайте сніданок, він має бути в першу годину після пробудження; обідайте в районі 12-13 години;
- можете робити 1-2-3 перекуси протягом дня;
- заберіть цукор і його замінники, залиште повільні вуглеводи (крупи), обмежте солодкі фрукти і збільшіть частку нейтральних/кислих і ягід;
- не змушуйте себе пити воду, а просто пропонуйте її собі маленькими порціями;
- соліть їжу, вибирайте рожеву гімалайську сіль;
- заберіть рослинні олії, залиште кокосову, оливкову, авокадо.
Експерт також розмістила список антистрес-продуктів: авокадо, броколі, червоний перець, лимон, насіння кунжуту, насіння гарбуза, квашена капуста, водорості, зелена гречка, пшоно, сочевиця.
Смаколик
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Джерело: pitaniebezpravil
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