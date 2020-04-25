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Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині

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Їжа - фото 1
Їжа / pitaniebezpravil

Відомий нутриціолог Ганна Нікольська поділилася у своєму Instagram списком антистрес-продуктів і вітамінів, на які варто звернути увагу.

Щоб уникнути повного виснаження, дотримуйтеся принципів антистрес-харчування і будуйте раціон навколо антистрес-продуктів.

І ще: Продукти, які корисно їсти натщесерце

  • не пропускайте сніданок, він має бути в першу годину після пробудження; обідайте в районі 12-13 години;
  • можете робити 1-2-3 перекуси протягом дня;
  • заберіть цукор і його замінники, залиште повільні вуглеводи (крупи), обмежте солодкі фрукти і збільшіть частку нейтральних/кислих і ягід;
  • не змушуйте себе пити воду, а просто пропонуйте її собі маленькими порціями;
  • соліть їжу, вибирайте рожеву гімалайську сіль;
  • заберіть рослинні олії, залиште кокосову, оливкову, авокадо.

Експерт також розмістила список антистрес-продуктів: авокадо, броколі, червоний перець, лимон, насіння кунжуту, насіння гарбуза, квашена капуста, водорості, зелена гречка, пшоно, сочевиця.

Смаколик - фото 400099
Смаколик

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Джерело: pitaniebezpravil
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