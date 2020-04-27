Від яких продуктів краще відмовитись на самоізоляції

Що не варто їсти під час карантину

Карантин не найкраще вплинув на психологічний стан людей, адже перебування вдома кардинально змінило режим. Тож чимало хто надто часто навідує кухню, що не допомагає зберігати фігуру. Експерти розповіли, від яких смаколиків варто відмовитись під час карантину.

Експерти в області харчування назвали кілька продуктів, за кількістю яких потрібно стежити, а найкраще - взагалі від них відмовитись на період самоізоляції.

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На першому місці опинилась кава , адже вдома можна дозволити собі пити її ледь не "відрами". Часто якість кофеїнових напоїв бажає кращого, а надмірна їх кількість завдає удару по імунітету та самопочуттю.

, адже вдома можна дозволити собі пити її ледь не "відрами". Часто якість кофеїнових напоїв бажає кращого, а надмірна їх кількість завдає удару по імунітету та самопочуттю. Каші швидкого приготування. Тепер у вас немає причин скаржитись на брак часу вранці, тож можна приготувати повноцінний сніданок, а не зловживати магазинними кашами швидкого приготування. Вони містять чимало не найкращих речовин, через які виникають стрибки цукру в крові. А енергії від такої їжі вистачає ненадовго.

Що не варто їсти під час карантину

Солодощі та газовані напої. Мало хто не знає про те, що вони зовсім не корисні. Заїдати та запивати стрес такі смаколики не допомагають, адже насправді викликають ще більше навантаження на організм.

Мало хто не знає про те, що вони зовсім не корисні. Заїдати та запивати стрес такі смаколики не допомагають, адже насправді викликають ще більше навантаження на організм. Алкоголь. Медики вже не раз наголошували, що не існує корисної дози спиртного! А ідеї щовечора випивати по келиху вина чи пива може призвести до навантаження на печінку, уповільнення виведення токсинів та навіть залежності.

Що не варто їсти під час карантину

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