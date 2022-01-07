Забудьте про келихи: чоловік отримав пиво у незвичайному "посуді"

Часто заклади намагаються вразити клієнтів не лише оригінальними стравами та інтер'єром, а й подачею смаколиків. Але пиво у такому вигляді навряд чи хтось очікував побачити.

На платформі Reddit користувач з ніком alexvjones07 поділився незвичайним фото з одного з пабів, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 33 тисячі балів та більше як 1600 коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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Річ у тому, що хлопець замовив пиво, але з першого погляду складно сказати, що ж саме на столі. Здається, у такому "посуді" цей напій ще не подавали ніколи. "Моє пиво принесли у коробці", – відзначив автор, пояснивши, що ж у кадрі.

Коментаторів теж збентежила подача, адже, зазвичай, такі коробки використовують для тортиків і мити їх доволі складно, як і пити з них загалом. Користувач з ніком King_Shami додав, що цей дерев'яний посуд називають Масу і у ньому приносять горнята з саке. Якщо саке переповнює Масу, то це знак вдячності. Цікаво, чи знали про це у закладі, коли вирішили запозичити ідею.

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