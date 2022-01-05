Неможливо перевернути: кіт зі склянкою підкорює мережу

Власники котів добре знають, що не існує предметів, які б їхні пухнастики не воліли скинути чи перевернути. Але авторка цього відео знайшла спосіб зламати систему.

Блогерка лише розпочала вести "пухнастий" блог у ТікТок під ніком fluffymeowcow від імені своєї кішки Серени, але вже встигла зняти вірусне відео, передає Радіо MAXIMUM.

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Річ у тому, що тваринка обожнює перевертати весь посуд, що приносить збитки та безлад. Тому власниця придбала спеціальну склянку для води на присосках. І така фантастична посудина не на жарт здивувала Серену. А ще користувачів, адже ролик з враженим пухнастиком зібрав понад мільйон переглядів та кілька тисяч коментарів. Ловіть ідею і для своїх домашніх улюбленців:

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