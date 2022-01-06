Жінка пофарбувала стіни кавою і розбурхала мережу: відео

Креативність справді не зайва під час ремонту, але деякі ідеї вражають своєю надмірною оригінальністю. Так трапилось і з жінкою, яка вирішила проміняти звичайну фарбу для стін на каву.

На платформі Reddit користувач з ніком Dullahen розмістив незвичайне відео з ремонтом, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав більше як 27 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Робоче місце мрії: як виглядає відділ дизайну Apple в Apple Park

А все тому, що у ролику можна побачити, як жінка розпрощалась з фарбою для стін та замінила її на каву. Тож завдяки ароматному напою та губці вона повністю "декорувала" кімнату. Такий підхід виявився надто оригінальним для користувачів, адже результат їм не дуже припав до душі. Хтось навіть порівняв "кавові" стіни з помешканням, де довго мешкали курці. "Такий вигляд мали наші стіни після того, як ми зняли шпалери 1940-х років, не добре", – відзначив ще один користувач з ніком elsquattro. Також ідею назвали чудовою для того, щоб перетворити помешкання у дім з фільмів жахів.

Читайте також: Від максималізму до готики: головні тренди 2022 року у дизайні квартири