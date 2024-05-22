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“Забудь”: українського репера на імʼя ХАС звинуватили у плагіаті
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Нещодавно український репер ХАС презентував новий трек “Забудь”. У мережі TikTok зʼявилися коментарі, що музикант нібито вкрав чи зробив плагіат на трек гурту Rizups.
Насправді слухачі не прослідкувати звʼязок, що Назар Хассан (справжнє імʼя артиста) і є автором треку та був учасником цього гурту, який вже не веде свою творчу діяльність.
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За словами виконавця, трек з такою ж назвою "Забудь" був написаний 10 років тому, коли він був учасником гурту Rizups.
Тоді музика була ще на дисках, а музичні платформи не мали такої популярності, як зараз. Сьогодні це реінкарнація пісні, яка, на мою думку, свого часу незаслужено не отримала уваги. З попереднього лишився тільки приспів і кілька слів куплету, – коментує ХАС.
“Забудь” розповідає про те, як токсичні відносини впливають на людину.
Коли відчуваєш, що пружинка між тобою та іншою людиною все частіше розтягується і стає менш стійкою, це відчуття, що ти на межі, і в кінцевому підсумку ця пружинка може розірватися. На жаль, це часто стає очевидним лише тоді, коли розумієш, що можна замінити кого завгодно, навіть себе, – описує тре виконавець.
Також ХАС презентував однойменну відеороботу "Забудь" та поділився подробицями знімань, розповівши про приховані особливі сенси. За словами артиста, на ідею кліпу його надихнула сама локація, яку зняв для житла режисер та оператор Андрій Брунов напередодні початку роботи.
Коли я дізнався, яку квартиру винайняв Андрій, то я поїхав туди, бо мені стало цікаво. Для багатьох це досить дивно і смішно, і зараз таке називають “дизайном у стилі Пшонки”. Я вирішив дізнатися більше, і виявив, що там жила людина, яка розписувала церкви. Ця тема мене дуже зацікавила, тож я почав шукати змісти у цих картинах на стелі. У квартирі виявилося не так багато релігійних картин, скоріше вони були в стилі Ренесансу – періоду “відродження”, якого так не вистачало, – розповідає артист про створення кліпу.
Сюжети картин на локації нагадали ХАСу філософську трагедію Гете “Фауст”, тож співак вирішив втілити певні образи у своєму новому кліпі: манекени – символ бездушшя і холодності в стосунках. Фарба на них – це ознаки, що вони були живі. Вода – надія змити з себе все це! І добре, і погане. Щоб жити далі.
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