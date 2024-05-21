"Амстердам": гурт O.Torvald презентував новий кліп про мобілізацію

Український гурт O.Torvald презентував нову відеороботу на пісню "Амстердам". Таким чином вони вирішили підтримати всіх українців щодо набуття нового закону про мобілізацію.

Днями O.Torvald презентували кліп на пісню "Амстердам". Вона увійшла до нещодавнього альбому "Втома".

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На відео показана історія українського чоловіка, який нібито прощається зі своїм звичним життям та їде на фронт.

Ми не можемо закривати очі на загальну ситуацію в країні. Нам теж страшно, нам теж незрозуміло, як жити далі. Важка реальність тисне на кожного з нас, але все одно хочеться мріяти про цей "далекий Амстердам" і сподіватися на те, що "з часом ранок знову стане добрим, – наголосили музиканти.

Цікаво, що сюжет кліпу заснований на реальних подіях, адже учасники гурту надихнулися справжнім воїном, який має позивний "Амстердам".

Коли була написана пісня "Амстердам", ми думали, що вона про надію в те, що рано чи пізно все це неодмінно буде, і ми можемо мріяти про довоєнний Київ, про подорожі. Але коли вирішили знімати кліп на цю пісню, в моїй голові спливла історія мого побратима, який зараз боронить Україну від загарбників. Він завжди мріяв побувати в Амстердамі, але жодного разу до війни там так і не побував. Замість того щоб тікати від захисту своєї країни, він у березні 2022 року вступив до лав Збройних Сил. І в нього є позивний "Амстердам", – розповів Женя Галич.

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