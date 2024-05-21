У новій композиції співачка YATSUTA закликає насолоджуватися

Молода та амбітна виконавиця YATSUTA запрем’єрила новий трек про кохання. Саме це почуття є рушійною силою життя і всіх процесів у ньому.

Свіжий та лайтовий трек, для вільних та нестримних, для тих, хто вміє любити, хто не боїться віддаватися почуттям сповна. Пісня "Насолода" – для всіх і для кожного. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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За словами артистки, зараз, коли війна намагається вкрасти у нас найцінніше, важливо не втрачати час. Особливо це стосується коханих та рідних. Виконавиця вкотре наголошує, що поняття "насолода" важливе у всьому – у творчості, у роботі, у почуттях. За таких умов успіх справи гарантований.

Я зараз дуже багато спілкуюся з військовими. Їхня "насолода", те, що допомагає триматися – їхні жінки. І коли випадає омріяний час з ними – це однозначне задоволення і щастя. Мені хотілося новою піснею підкреслити важливість таких моментів – бути поруч з тим, кого любиш. Час біжить, ми не в силах його зупинити. Треба насолоджуватися присутністю один одного, – розказує YATSUTA.

Нещодавно YATSUTA влаштувала "день насолоди і любові до себе" на підтримку дружин українських військових. Були жіночі бʼюті процедури, фотосесія та смачний обід в ресторані. Співачка реалізувала це разом з Національним реабілітаційним центром "Незламні" першого територіального об’єднання Львова, що є реабілітаційним хабом для військових та має дочірній проєкт з підтримки їхніх жінок "Жіноча сила".

До проєкту долучилися 4 незламні українки: Яна, яка в Авдіївці втратила кінцівку через снаряд, що потрапив в дім; Тетяна, чоловік якої тяжко поранений та зараз на реабілітації, Наталя, чоловік якої на фронті втратив кінцівку, поки вона чекала на двійню; Вікторія, яка втратила чоловіка на війні.

Мені захотілося подарувати їм день радості та відпочинку. Коли, умовно, ти забуваєш про все і концентруєшся на своєму внутрішньому «я». Впевнена, що все вдалося. Хочеться побажати нашим жінкам більше можливостей для насолод і це стосується не тільки зовнішності. Тут більше про любов до себе і до того, що ти маєш, – додає YATSUTA.

Пісню "Насолода" для артистки створив автор та виконавець Дмитро Сисоєв. За словами YATSUTA він відчуває її на всі сто і їхня співпраця завжди гарантує вдалий результат.

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