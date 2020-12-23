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Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла екстравагантну сукню (фото)

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Кайлі Дженнер похизувалась формами - фото 1
Кайлі Дженнер похизувалась формами / @kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через ефектну сукню, яку наймолодша у світі мільярдерка приміряла без білизни.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 205 мільйонів користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі нагадала, що може позмагатись за формою зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян. Дівчина приміряла довгу обтислу сукню, яка лише підкреслила її апетитну фігуру. Звісно ж, обійшлось без спіднього. Модель упевнено вводить тренд красивих дівчат у різних розмірах.

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла екстравагантну сукню (фото) - фото 440257

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла екстравагантну сукню (фото) - фото 440258

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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