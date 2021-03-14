Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+)

Курйозна зірка Кайлі Дженнер вирішила ввести новий модний тренд, поставши перед фанатами у крихітній сукні без спіднього.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 220 мільйонів користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно красуня вирішила вкотре похизуватись своїми формами, тому приміряла прозору блакитну сукню з пікантними вирізами. Звісно ж, про білизну в такому вбранні можна забути. Фанати із захватом оцінили ефектний образ моделі, засипавши її коментарями з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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