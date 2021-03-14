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Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+)

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Кайлі Дженнер у прозорій сукні - фото 1
Кайлі Дженнер у прозорій сукні / instagram.com/kyliejenner

Курйозна зірка Кайлі Дженнер вирішила ввести новий модний тренд, поставши перед фанатами у крихітній сукні без спіднього.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер займається чималою кількістю проєктів, тож не дивно, що вже встигла стати наймолодшою мільярдеркою світу. До того ж, вона веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 220 мільйонів користувачів, адже красуня регулярно ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно красуня вирішила вкотре похизуватись своїми формами, тому приміряла прозору блакитну сукню з пікантними вирізами. Звісно ж, про білизну в такому вбранні можна забути. Фанати із захватом оцінили ефектний образ моделі, засипавши її коментарями з компліментами.

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+) - фото 451434

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+) - фото 451435

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+) - фото 451436

Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла прозору сукню (18+) - фото 451437

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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