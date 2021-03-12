Найсексуальніша модель plus-size Ешлі Грем показала пишні форми в білизні

Знаменита американська модель формату plus-size Ешлі Грем поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

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На ньому вона позувала в чорній білизні, тамуючи свою спрагу і демонструючи пишні форми. Відзначимо, що Ешлі пила воду саме в момент зйомки. "Привіт це я!", – лаконічно прокоментувала публікацію модель. Фоловери прийшли в захват від пікантного фото Ешлі. Вони засипали знаменитість компліментами.

"Вау", "Виглядаєш чудово, як і завжди", "Ти неймовірна", "Гаряче", "Красива", "Я люблю тебе, тому що ти така справжня", – написали люди.

Ешлі Грем – американська модель. Найбільш відома як модель для "plus-size"-магазину Lane Bryant. Вона з'являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також з'являлася в модних журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour і Elle UK.

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