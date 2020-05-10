Забудь про ліжко: домашні улюбленці, які захопили спальню (кумедні фото)

Домашні улюбленці точно не знають про існування соціальної дистанції, а також взагалі про особистий простір. Тому вони обожнюють заважати працювати, розважатись і навіть спати. Ловіть добірку кумедних фото тварин, які захопили спальню.

Тварини не дарма опиняються у трендах соцмереж, адже інколи їхній чарівний вигляд та поведінка не піддаються поясненням. Так трапилось і з цими домашніми улюбленцями, які вирішили, що господарі можуть поспати на підлозі або на краєчку ліжка. Чи вдалось відвоювати спальню – таємниця, а от фото зі пухнастими злочинцями змушують усміхатись:

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