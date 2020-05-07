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Не лише радість вдома: чому корисно мати кота

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Чому корисно мати кота

Учені дійшли до висновку, що кіт у помешканні не лише приносить чимало позитивних емоцій, а й добре впливає на стан здоров'я. Як – читайте далі.

Кожен власник кота знає, як весело мати вдома такого улюбленця. Але наявність пухнастиків має чимало й інших переваг для самопочуття.

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Дослідження підтвердили, що коти дозволяють зменшити ризики серцево-судинних захворювань у їхніх власників. Все завдяки антистресовому ефекту. До того ж, муркіт покращує стан м'язів, кісток та сухожиль.

Також коти приносять користь і для дітей, адже тоді вони швидше розвиваються. Річ у тому, що наявність домашнього улюбленця дозволяє ще у ранньому віці розвинути соціальні уміння, а в дорослому навчає доглядати за тваринами. Учені також виявили, що присутність кота у домі в перші роки життя дитини зменшує ймовірність появи алергії.

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Чому корисно мати кота

Не менш крутим бонусом є й те, що спілкування з котами позитивно позначається на імунітеті. Також домашні улюбленці є чудовими друзями для людей і навіть можуть допомогти знайти половинку. Згідно з опитуванням, жінки частіше звертають увагу на чоловіків, які люблять котів.

До того ж, коти добре розуміють людей і ніколи не засуджують їх (принаймні, словами їм це точно не вдасться зробити), тому є ідеальними компаньйонами у важкі часи.

Чому корисно мати кота - фото 402534
Чому корисно мати кота

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Джерело: newsyou.info
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