У Нью-Йорку доставляють пиво золотисті ретривери: відео

Сімейна пара Кара і Марк Хоєттери – власники пивоварні та пабу Harbors Brewing Company в нью-йоркському передмісті Хантінгтон, через пандемію закрили свої заклади і освоїли доставку. А до неї залучили двох своїх ретриверів. Дивіться, як чотирилапі справляються з роботою.

Собаки Барлі і Бадді швидко стали суперзірками міста. На шиї у псів зазвичай висять пивні банки, але вони порожні і, за словами власників собак, не навантажують тваринам. Товар клієнтам господарі ретриверів віддають самостійно, дотримуючись дистанції і всіх необхідних запобіжних заходів.

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"Нам довелося переглянути наш підхід. Ми ніколи не розвозили пиво покупцям, у нас ніколи не було доставки", – розповів власник пивоварні.

Водночас, підприємці зізнаються, що ні система доставки, ні навіть долучення до неї милих собак не допомогли їм уникнути проблем в бізнесі. За словами Марка Хоєттера, через пандемію їхня виручка впала до 70%. Подружжя сподівається, що їхні чотирилапі друзі допоможуть пожвавити продажі після 70-відсоткового спаду.

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