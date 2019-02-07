Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар

  • 7
Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар - фото 1

У Лос-Анджелесі відкрився креативний бар для всіх, хто хоче втекти від Дня Святого Валентина. Заклад допомагає охочим сховатись від найромантичнішого свята у світі.

Власник винного бару у Лос-Анджелесі Еван Честен вирішив переформатувати власний заклад та на період святкування Дня Валентина перетворив його у BreakUp Bar, де люди можуть сховатись від всіх традицій відомого дня.

І ще: Що таке мікрозрада і чому це стосується кожного

Відзначається, що бар у новому стилі відкрився 1 лютого і існуватиме аж до 14 лютого. За словами підприємця, він і сам втомився від надто великої кількості несправжньої романтики, тому й зробив місце, де можна пережити все спокійно.

До слова, тепер BreakUp Bar тішить фільмами про розлуку та невдале кохання. А алкогольна карта поповнилась креативними коктейлями під назвами "Я роками спілкувався з твоїми батьками", "Один за двох" та у цьому дусі. Щоправда, не варто думати, що тут проводять час лише самотні люди, адже місце популярне і серед пар, яким також набридли ритуали Дня закоханих.

Читайте також: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)

Джерело: daily.afisha
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31267
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл