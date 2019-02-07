Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар

У Лос-Анджелесі відкрився креативний бар для всіх, хто хоче втекти від Дня Святого Валентина. Заклад допомагає охочим сховатись від найромантичнішого свята у світі.

Власник винного бару у Лос-Анджелесі Еван Честен вирішив переформатувати власний заклад та на період святкування Дня Валентина перетворив його у BreakUp Bar, де люди можуть сховатись від всіх традицій відомого дня.

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Відзначається, що бар у новому стилі відкрився 1 лютого і існуватиме аж до 14 лютого. За словами підприємця, він і сам втомився від надто великої кількості несправжньої романтики, тому й зробив місце, де можна пережити все спокійно.

До слова, тепер BreakUp Bar тішить фільмами про розлуку та невдале кохання. А алкогольна карта поповнилась креативними коктейлями під назвами "Я роками спілкувався з твоїми батьками", "Один за двох" та у цьому дусі. Щоправда, не варто думати, що тут проводять час лише самотні люди, адже місце популярне і серед пар, яким також набридли ритуали Дня закоханих.

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