Забрудненість повітря Землі показали на карті

На цій карті планети місця з масштабними викидами діоксиду азоту відзначені яскравими плямами.

Група дослідників Descartes Labs склала карту, яка демонструє найбільш забруднені місця на нашій планеті. Плямами і нитками на карті зображають викиди діоксиду азоту – газу, утвореного в процесі згоряння.

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Ці викиди є однією з ключових проблем екологічної обстановки в містах світу. Джерелами викидів отруйного газу є автомобілі, електростанції, заводи, пожежі та інші фактори. Дані для складання карти вчені отримали з космічного супутника Sentinel 5P, який відповідає за дослідження атмосфери Землі. Фахівці зібрали безліч фотографій і склали з них загальну карту.



Вона дозволяє розглянути, що найбільші викиди шкідливого газу (відмічені яскравими плямами) знаходяться у великих містах.

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