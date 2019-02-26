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Забрудненість повітря Землі показали на карті

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Джерелами викидів отруйного газу є автомобілі - фото 1
Джерелами викидів отруйного газу є автомобілі / CNN.com

На цій карті планети місця з масштабними викидами діоксиду азоту відзначені яскравими плямами.

Група дослідників Descartes Labs склала карту, яка демонструє найбільш забруднені місця на нашій планеті. Плямами і нитками на карті зображають викиди діоксиду азоту – газу, утвореного в процесі згоряння.

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Ці викиди є однією з ключових проблем екологічної обстановки в містах світу. Джерелами викидів отруйного газу є автомобілі, електростанції, заводи, пожежі та інші фактори. Дані для складання карти вчені отримали з космічного супутника Sentinel 5P, який відповідає за дослідження атмосфери Землі. Фахівці зібрали безліч фотографій і склали з них загальну карту.

Вона дозволяє розглянути, що найбільші викиди шкідливого газу (відмічені яскравими плямами) знаходяться у великих містах.

Забрудненість повітря Землі показали на карті - фото 310241

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Джерело: theverge
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