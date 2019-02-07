У Норвегії з'явився ідеальний дім сучасної людини: фото

Архітектори створили ефектний будинок у Норвегії, який виробляє удвічі більше енергії, аніж витрачає. Ідеальне заміське помешкання для сучасної людини.

Архітектура студія Snohetta зуміла звести родинне гніздечко за містом для невеликої родини. Сучасна будівля не лише має стильний дизайн та вигляд, а й виробляє енергії удвічі більше, аніж сам потребує.

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Споруда підтверджує, що можна поєднувати сучасні екостандарти та технології з красивою архітектурною та натуральними матеріалами. Розміщується дім у місті Ларвік за 100 км від Осло.

Джерело всіх фото: Snohetta

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