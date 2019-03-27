На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Заборону на серіал Свати в Україні скасовано: рішення суду
-
- 24
Заборону на трансляцію серіалу "Свати" анулював Окружний адміністративний суд Києва. Це рішення ухвалено через скасування заборони на в'їзд в Україну головного актора комедії Федора Добронравова.
Суд задовольнив позов ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал". В ухвалі йдеться, що "суд визнав протиправними дії Служби безпеки щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, визнав її протиправною та скасував відповідну постанову СБУ".
Це цікаво: Дата виходу продовження серіалу Слуга народу 3
Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Таким чином, суд скасував наказ Мінкульту та наказ Державного агентства з питань кіно про "анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів".
У суді стверджують, що проаналізували зміст довідки, яку підготували в СБУ, і встановили, що вона "була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань". Тож усі рішення, прийняті на підставі зазначеної довідки, суд визнав протиправними й скасував їх.
Оскільки рішення про заборону на прокат "Сватів" приймалося на основі рішення Мінкульту, яке опиралося на довідку СБУ, після ухвали суду заборону на трансляцію серіалу скасовано.
Відзначимо, що у листопаді 2017 року СБУ заборонила в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримав анексію Криму та відвідував окупований півострів. Опісля Держкіно анулювало прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів". Прикметно, що зйомками телевізійного серіалу займалася студія "Квартал 95", одним із засновників якої є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.
Читайте також: Сюжет і спойлери першої серії Гри престолів 8
-
16:43Дивіться ефектне відео дрифту по кризі Mercedes-AMG A 45
-
16:21Як уникнути головних болів під час магнітних бур
-
16:13У США одночасно дев'ять медсестер пологового відділення чекають дитину
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
15:50Володимир Зеленський – кандидат в президенти України: біографія і факти
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:43Дизайн Meizu 16S розсекречений на "живих" знімках
-
15:235 помилок, яких ви припускаєтеся у готелях
-
15:15Соцмережу Twitter сколихнув новий пранк: як краще не робити
-
14:54Розкішна Ніколь Кідман показала, як розважається на зйомках
-
14:42Заборону на серіал Свати в Україні скасовано: рішення суду
-
14:25Скоро п'ятниця: створено алкоголь, який не викликає похмілля
-
14:05Скільки місця у мозку займає іноземна мова
-
13:52Кому обов'язково варто їсти арахіс
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
13:15Сексуальна Моніка Белуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником
-
12:53З чоловіками цих знаків Зодіаку складно в стосунках
-
12:38Експерти назвали найкращі напрямки для туризму
-
11:53Тепла весна близько: прогноз погоди на 28 березня
-
11:28Месники: Фінал: з'явились нові постери з мертвими і живими героями
-
11:02Олег Винник змінив імідж, але шанувальницям не сподобалося
-
10:50Доросла донька Емінема похизувалась пресом у бікіні
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
09:50Рятувальники оголосили попередження про погоду
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців
-
10:21Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 27 березня
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ