Заборону на серіал Свати в Україні скасовано: рішення суду

Заборону на трансляцію серіалу "Свати" анулював Окружний адміністративний суд Києва. Це рішення ухвалено через скасування заборони на в'їзд в Україну головного актора комедії Федора Добронравова.

Суд задовольнив позов ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал". В ухвалі йдеться, що "суд визнав протиправними дії Служби безпеки щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ Федору Добронравову, визнав її протиправною та скасував відповідну постанову СБУ".

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Також суд визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Таким чином, суд скасував наказ Мінкульту та наказ Державного агентства з питань кіно про "анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів".

У суді стверджують, що проаналізували зміст довідки, яку підготували в СБУ, і встановили, що вона "була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань". Тож усі рішення, прийняті на підставі зазначеної довідки, суд визнав протиправними й скасував їх.

Оскільки рішення про заборону на прокат "Сватів" приймалося на основі рішення Мінкульту, яке опиралося на довідку СБУ, після ухвали суду заборону на трансляцію серіалу скасовано.

Відзначимо, що у листопаді 2017 року СБУ заборонила в'їзд на 3 роки російському актору Федору Добронравову. Він публічно підтримав анексію Криму та відвідував окупований півострів. Опісля Держкіно анулювало прокатні посвідчення на всі сезони "Сватів". Прикметно, що зйомками телевізійного серіалу займалася студія "Квартал 95", одним із засновників якої є кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

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