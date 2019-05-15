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Заборонений: дивіться трейлер українського фільму про Василя Стуса

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Дивіться трейлер фільму про Василя Стуса - фото 1
Дивіться трейлер фільму про Василя Стуса

У мережу виклали перший трейлер фільму "Заборонений". Стрічка – біографічна драма про українського поета-шістдесятника та дисидента Василя Стуса.

Над зйомками картини працював режисер Роман Бровко, а головну роль виконав Дмитро Ярошенко.

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У центрі сюжету фільму – репресії радянської влади проти українського письменника Василя Стуса. У картині можна побачити відому сцену протесту поету під час прем'єри фільму Параджанова "Тіні забутих предків". Саме тоді Стус, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба засудили політичні репресії й арешти української інтелігенції, а також закликали присутніх приєднатися до них. Головним гаслом акції були слова: "Всі, хто проти терору, встаньте!"

Заборонений – дивіться трейлер фільму про Василя Стуса:

За Василем Стусом постійно стежили у КДБ через його регулярну критику радянської влади, тоталітаризму, а також участь у правозахисних організаціях. Згодом, у 1972 році, поета заарештували. Суд ув'язнив його на три роки. У 1980 році його заарештували вдруге. Цього разу його вирок був таким: 10 років примусових робіт, а також 5 років заслання. Зазначимо, що адвокатом Стуса був Віктор Медведчук, від послуг котрого поет відмовився.

Саме навколо постаті Медведчука раніше розгорівся неабиякий скандал, пов'язаний зі стрічкою. Кадри з ним були вирізані з фільму. Експерти вважають, що саме "захист" Медведчука став причиною того, що поета засудили на такий термін ув'язнення.

Стрічка вийде на великі екрани 5 вересня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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