Заборона російської музики в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі

Верховна Рада прийняла закон про заборону російської музики у громадському просторі та у медіа. І через це в мережі поширюється чимало неперевіреної інформації про російські пісні в нашій країні.

19 червня за заборону російської музики у Верховній Раді проголосували 303 народних депутатів. Тож тепер в Україні можна буде забути про громадських транспорт чи заклади харчування з сумнівним плейлистом. І ця тема викликала у громадян активне обговорення, тому у Центрі протидії дезінформації вирішили відповісти на популярні запитання, через які в мережі з'являються фейки.

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Фейк №1: ВРУ заборонила слухати російську музику. Але ж є нормальні співаки з рф!

Правда: Рада погодила законопроєкт про часткову заборону російської музики у громадському транспорті та у публічних місцях. Під цю заборону не підпадають ті, хто входить у Перелік музичних виконавців, які засуджують війну проти України. Цей перелік поки що у процесі створення та згодом стане публічним.

Фейк №2: А колишні російські групи? Старі кліпи теж не можна дивитися!

Правда: Закон торкається всіх треків та відео виконавців, які мають громадянство РФ або отримали його після 1991 року, а також публічно підтримують війну в Україні. Винятком є лише колишні росіяни, які живі або на момент смерті не виступали за вторгнення в Україну.

Фейк №3: А як же концерти? Російські артисти їздять в Україну.

Правда: Під заборону російської музики підпадають і будь-які гастрольні та концертні заходи зірок з російським громадянством. Винятком будуть лише ті, хто потрапить у "білий" список, створений РНБО.

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